Els quadres més antics

Diumenge que ve el Sabadell començarà la segona volta jugant contra l'Ebre, vuitè classificat. Serà un duel únic per la indumentària de tots dos equips, ja que comparteixen els quadres arlequinats blau-i-blancs. Aquest signe sempre ha distingit el Sabadell, especialment en l'època que jugava a primera divisió (anys 60, 70 i finals dels 80). I és que, tot i que hi ha diversos equips que es vesteixen de quadres, els vallesans no només han estat “l'equip arlequinat” per excel·lència sinó que, segons afirmen des del club, són l'equip de futbol que en vesteix des de fa més temps.

“Això sí que ho tenim documentat, som el primer club de futbol al món que en va vestir”, diu el conseller de l'àrea social del Sabadell, Manel Escribà. “Per exemple, hi ha equips anglesos, com el Bristol, que es van fundar abans, però ells van portar els quadres més tard que nosaltres”, hi afegeix. El Sabadell es va fundar l'any 1903 però no va començar a vestir d'arlequinat fins deu anys més tard. “Hi ha moltíssimes teories, però no hi ha cap documentació oficial ni cap prova que relati per què es va utilitzar aquest tipus d'indumentària i no les ratlles verticals, que era el més habitual”, admet Escribà: “Tot i això, s'ha de pensar que en aquella època les indústries tèxtils –Sabadell en va acabar sent una gran potència– donaven als equips esportius el que els semblava, i aquesta podria ser una de les raons.” El conseller, això sí, explica l'origen de portar els colors blanc-i-blaus: “Com la majoria de clubs que els vesteixen a Catalunya, venen pels colors de l'escut de Roger de Llúria, almirall de la corona catalanoaragonesa.”