Adaptació exprés a Merino

Setmana sense dia de descans i amb una sessió doble. A Juan Merino no li sobra el temps, precisament, en la seva arribada a Tarragona. L'entrenador andalús, nouvingut a partir de la renúncia de Vicente Moreno la setmana passada, ha programat una setmana sencera amb molta feina per als jugadors grana. L'objectiu és clar: introduir els màxims conceptes tàctics tant en atac com en defensa pensant en el partit contra el Tenerife al Nou Estadi, el de l'estrena del nou tècnic.

L'equip ja va tenir alguns dies d'entrenaments al matí i a la tarda la setmana passada, però avui el grup hi tornarà amb una sessió a les deu i una a les cinc. “Quan arriba un entrenador nou, té poc temps per transmetre els seus mètodes”, explica Juan Muñiz, atacant grana: “El temps és el que hi ha, i com més sessions hi hagi, millor per a tots. La sessió doble de demà [per avui] serà per tocar més aspectes tàctics que no pas físics”, hi afegeix. Segons Muñiz, de moment l'equip s'està adaptant bé a l'entrenador: “Vol inculcar les idees tàctiques com més aviat millor, però estem contents.”

Dubtes sobre el físic

Els mals resultats del Nàstic van arribar de la mà dels dubtes sobre l'estat físic de la plantilla, que van créixer a partir de la marxa del preparador físic Raúl López. “Jo crec que en l'aspecte físic no hi havia problemes. Miràvem les dades al final del partit i en moltes ocasions corríem més que el rival”, assenyala l'atacant del Nàstic: “Tampoc es tracta de córrer més, sinó millor.” A partir d'aquest canvi, el Nàstic ha decidit ascendir al preparador físic del juvenil A, Jordi Abella, que abans va ser al Sabadell en les temporades 2013/14 i 2014/2015. “Ha vingut una altra preparació física amb unes altres idees i a nosaltres ens toca adaptar-nos-hi i acceptar-ho.” L'arribada de Juan Merino es va produir després de l'adeu de Vicente Moreno, en una decisió que el tècnic va prendre després de l'eliminació a la copa contra l'Alavés. “Ens va sorprendre perquè es va produir després de la tornada a la copa en una eliminatòria que ja estava decidida [el Nàstic havia encaixat un 0-3 en l'anada]. Però al final hem d'entendre que som persones abans que futbolistes i si és la seva decisió l'hem de respectar”, va continuar Muñiz.

Rharsalla marxa