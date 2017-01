“L'equip és el reflex de com entrena”

La gestió de grup amb tants jugadors no és fàcil, però només he vist actituds positives. Dels que juguen i dels que no juguen tant Després de festes els hem pesat, i no hi ha hagut cap sorpresa negativa. Tothom és conscient que això és molt important Fa dotze anys que és al Girona FC, els cinc últims com a màxim responsable de la preparació física de la primera plantilla. Jordi Balcells (Lloret de Mar, 25-3-1978) va arribar al club de Montilivi al 2004 per fer-se càrrec de l'aleví B. El 2005 va entrenar l'infantil B i ja va ser el preparador físic del juvenil A de divisió d'honor. També va coordinar tota la preparació del futbol formatiu, a Torres de Palau. I després, el gran salt. Llicenciat en CAFE, Balcells ha estat tota l'etapa de segona A vinculat amb la primera plantilla del Girona, tot i quan Agné era entrenador, les seves funcions eren les de recuperador, ja que el preparador físic era Toni Masferrer. Tots els altres tècnics (Narcís Julià, Josu Uribe, Javi Salamero, Rubi, Ricardo Rodríguez i, per descomptat, Pablo Machín) han donat a Balcells la batuta de la preparació física de la plantilla professional.

Un parèntesi atípic: deu dies de festa després del Girona-Nàstic i ahir hi van tornar després de tres dies més de descans. Era necessari tanta desconnexió o també hi ha una part de premi?

Alguns rivals han estat condicionats per la copa i han hagut de fer planificacions diferents. En el nostre cas hem tingut més dies respecte a altres anys i hem pogut jugar amb les vacances. Vam decidir fer una primera aturada de deu dies i ara n'hem pogut fer una segona de tres. Ens hem estimat més que els jugadors tinguessin una bona desconnexió a nivell mental i hem procurat garantir-los un bon descans, i que poguessin gaudir de les seves famílies i de la seva gent. Els nanos també s'ho van guanyar amb un tram final d'any espectacular. I desconnectar també era bo per poder afrontar, més frescos, uns mesos que seran molt exigents i amb competició cada cap de setmana, ja sense descans.

Què s'han trobat de benvinguda els jugadors: la bàscula o sessions més dures per cremar les calories que hagin guanyat durant les festes?

Els hem pesat després de les festes, sí. I no hi ha hagut cap sorpresa negativa. Ells són els primers que són conscients que això és molt important. La setmana passada, després de Nadal, ens la vam plantejar com una minipretemporada. Vam fer 5 sessions [entre dimecres, dijous i divendres] de condicionament físic general i amb treballs de volum i força. Van ser entrenaments exigents. Aquesta ja és setmana de competició i està enfocada al partit de Saragossa. Hi haurà treball tècnic, tàctic, físic. Tots hem d'estar a punt. Tècnics, fisioterapeutes, preparadors, readaptadors... i, per descomptat, els jugadors.

Tenien deures, els futbolistes, per Nadal?

Sí. Tenien una pauta general d'exercici físic sense risc: carrera contínua o activitats més lúdiques per no estar parats, com ara caminades a muntanya o jugar a pàdel. També tenien una pauta individual de treballs preventius preparada pel readaptador i els fisioterapeutes. I, evidentment, recomanacions a nivell alimentari per part dels nutricionistes i metges, ja que eren dies especials.

L'equip va acabar el 2016 amb un to físic notable. Se'l veurà igual de fresc el 2017 o els pics de forma estan pensats per a més endavant?

Al final, tot està enfocat a l'objectiu prioritari, que és competir bé el cap de setmana. En una competició tan llarga sempre hi ha estats de forma bons i no tan bons. És una barreja de tot, i arribar millor o pitjor en un moment concret o un altre no és atribuïble a un sol factor. El que sí que ens plantegem ara que tenim pràcticament tota la plantilla disponible és fer bons treballs col·lectius perquè tothom arribi el dia del partit en les millors condicions possibles i que els tècnics tinguin el màxim ventall de jugadors per triar.

Les lligues de segona A són de 42 partits, però en tres dels quatre últims anys han hagut d'afrontar la fase d'ascens i han estat de 44 i 46 partits. De moment, i atès que estan en ascens directe, millor no sentir la paraula ‘play-off'?

La veritat és que se'm fa difícil el mes de gener pensar en el que pot passar el juny. El final de temporada és molt lluny i les paraules play-off o ascens ara són complicades de processar. Tinc al cap el partit de Saragossa i, com a molt, el calendari del gener. La cursa és molt llarga i plena d'etapes. I cada etapa és molt important per perdre'n cap de vista.

Vostè ha gestionat fa relativament poc una plantilla amb nou jugadors amb més de 30 anys. L'actual és molt més jove. Canvia la planificació?

No. Si fa no fa, és la mateixa. El que canvia en aquests casos és la recuperació dels jugadors. Un futbolista jove es recupera amb més facilitat que un veterà. Però els de més de 30 anys tenen unes altres qualitats, com l'experiència, complicades de trobar en els joves. Sí que és cert que respecte a dos o tres anys enrere la plantilla s'ha rejovenit i que, per lògica, físicament té més potencial.

Allò que cada jugador és un món, es té en compte o la preparació física d'un equip és un ‘cafè per a tothom'?

Hi ha molta feina i molt treball col·lectiu. Estem en un esport d'equip i tot està orientat a la posada a punt del grup. Però no es pot obviar que hi ha jugadors que en un passat han tingut lesions o que pateixen molèsties o que s'acaben de recuperar, i s'ha de filar molt prim. D'aquí la importància dels readaptadors i els fisioterapeutes. Normalment, individualitzem quan fem treballs de força o treballs previs a la sessió per evitar lesions.

Pere Pons és el paradigma del jugador més complert físicament?

És complicat assenyalar un jugador determinat, però quan veus Pere Pons al camp es veu un futbolista amb molta energia i un gran recorregut. Té una potència, una velocitat, una capacitat d'interceptar pilotes i una força que el fan molt vistós. Però una de les coses bones que té el futbol és que hi poden jugar futbolistes amb característiques molt diferents. Un destaca per unes coses i un altre, per unes altres. I a un jugador de banda no se li demana el mateix que a un mig centre o a un central, el mateix que a un davanter...

Han arribat dos joves de 19 anys, com ara Maffeo i Angeliño, d'un equip top com el City. En l'aspecte físic estan un graó per sobre?

A Pablo [Maffeo] ja el coneixem de l'any passat i ell ens coneix a nosaltres. Això l'ajudarà molt. Ja sap com és la lliga, el cos tècnic, la majoria dels seus companys de vestidor, la ciutat... Ho tindrà més fàcil que fa un any i també ajudarà molt Angeliño. Físicament, són dos nanos de 19 anys que han arribat en un to excel·lent. Tots dos són molt dinàmics, molt intensos.

I el cas de Coris? Tres temporades després ja ha aguantat 90 minuts. Ha tingut treball específic?

És la demostració més clara que no és fàcil per a ningú passar del futbol formatiu o amateur al professionalisme. Ell ha crescut aquí en tots els sentits. Físicament, com a futbolista, i sobretot a nivell mental. Del juvenil o de 1a catalana a segona A hi ha un salt enorme. La seva evolució és el resultat d'haver picat molta pedra. Ha hagut de canviar hàbits per evolucionar i adaptar-se a les exigències de la seva demarcació, que és una de les més dures. I aquest any ens està oferint la seva millor versió.

Amb el 3-5-2, l'exigència dels carrilers és molt més alta que, per exemple, la dels centrals. Aspectes així es tenen en compte?

Sí. El treball tècnic, físic i tàctic que fem de camp és el nostre model de joc. No té sentit que a un carriler li fem fer-li metres i esprints sense pilota i a camp obert o en una pista d'atletisme. No li serviria de gaire res. Li hem de posar l'escenari que es trobarà en els partits, amb una pilota, amb companys i rivals, i que treballi físicament però que al mateix temps hagi de prendre decisions com les que es trobarà els caps de setmana. I els centrals, igual. I els mitjos i els puntes... Tot ho fem a través del futbol. Fer-ho sense aquest escenari no tindria sentit perquè estaríem en un context irreal.

Per jugar amb aquest dibuix, el Girona ha de ser col·lectivament dels equips més forts físicament?

No sé si dels més forts físicament, perquè la comparativa amb els altres és molt difícil, però sí que veig que l'equip és molt intens. En cada partit s'ha de pressionar molt, córrer molt, i hi ha moltes disputes, i nosaltres som sempre molt competitius. Això implica un desgast físic i mental molt gran, i molta voluntat. I això sí: l'equip, com juga, és un reflex de com entrena.

Dels 21 equips restants, quin veu més ben preparat?

Ho són tots. Qualsevol rival ens ha exigit moltíssim. Recordo el partit d'Osca o aquí a Montilivi contra l'Almería i el Llevant. Tots els rivals, al seu estil, et porten al límit.

El més difícil és tenir activats 25 jugadors tenint en compte que, si tots estan bé, una desena es queden sense jugar?

Hi ha situacions que no són fàcils, però aquesta temporada només he vist actituds positives. Els que juguen tenen el màxim respecte per als seus companys i els que no juguen mostren la seva millor cara als entrenaments per demostrar a l'entrenador que, quan els convoqui, ho faran bé. I ho hem vist al llarg de la temporada. Jugui qui jugui, l'equip no se'n ressent. Aquesta actitud ens fa créixer. Al final, les victòries i els èxits són de tots.

Amb tanta gent, quedar fora de la copa va ser un problema?

En el seu moment vam perdre una oportunitat de competir que ens hauria anat molt bé. Però mai no se sap. Si l'Osca [botxí del Girona] no hagués quedat exempt, l'eliminatòria ens hagués agafat enmig de la plaga de lesions...

Hi ha hagut massa lesions?

De lesions n'hi ha sempre i en tots els equips. És estadística. De vegades venen més graonades i de vegades totes de cop i concentrades en una demarcació. Al principi vam patir als carrils, després amb els centrals. El que està clar és que mai venen en bon moment, però tampoc se n'escapa cap equip.