Els camps de futbol, com el bon vi

L'època dels camps de terra o gespa natural malmesa amb, a vegades, més zones marrons que verdes, ja ha passat a millor vida en el futbol amateur català. Els camps de gespa artificial de darrera generació són majoria; una superfície amb detractors, però que sembla la millor opció davant la impossibilitat de molts clubs de mantenir la gespa natural en bon estat.

“El nivell del futbol ha augmentat amb la millora dels terrenys de joc; però, al final, els bons, els jugadors que porten el futbol a la sang, s'adaptaven a qualsevol superfície”, argumenta Agustín Vacas, exjugador i entrenador, que ha viscut en primera persona tota aquesta evolució. Des dels temps de les botes plenes de fang fins a les boletes de cautxú, passant pels primers camps de moqueta, “tan durs que a vegades semblaven de ciment”. Per a l'actual entrenador del Terrassa és evident que les infraestructures han millorat, tot i que també han anat acompanyades d'una pèrdua radical de l'assistència als partits: “S'han perdut aquelles imatges èpiques dels camps plens i els jugadors bruts de fang, però s'ha guanyat en qualitat”, diu Vacas. “Abans, depenent de quin camp et trobaves, havies de jugar com podies, ara, en canvi, saps que la pilota sempre bota de manera més o menys regular”, diu el tècnic barceloní, que hi afegeix un matís: “Amb tanta massificació de nens al futbol de base, per anar bé la gespa artificial s'hauria de canviar cada cinc o sis anys”, conclou.