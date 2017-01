El Llagostera dona la baixa federativa a Rodri i Setti

El Llagostera ha començat el 2017 amb la mala notícia de la lesió de Marc Fernández, que es va lesionar en un entrenament i estarà unes dues setmanes allunyat dels terrenys de joc. L'extrem, que té una elongació al bessó, s'afegirà així a les baixes ja conegudes de Rodri i Samu, aquest últim per sanció (el central complirà el segon cicle de targetes, ja que n'acumula 10). La baixa de Marc Fernández és un contratemps important per al Llagostera, ja que l'atacant és un dels jugadors amb més incidència en l'equip dirigit per Oriol Alsina, amb 1.372 minuts jugats en 18 partits i 5 gols marcats (només el supera Manel, amb 7). D'altra banda, el club està accelerant els tràmits burocràtics per tal de poder inscriure Javi Chica per al pròxim partit al camp de l'Espanyol B (diumenge a les 12 h).