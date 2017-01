Kakabadze acabarà el curs cedit a Dinamarca

El Nàstic va anunciar ahir que el lateral dret Otar Kakabadze jugarà cedit a l' Esbjerg forenede Boldklubber, de la primera divisió danesa. El club grana confia en el jove futbolista georgià, de 21 anys, però prefereix que, de moment, jugui minuts en un altre equip, ja que en el Nàstic Gerard Valentín, titular clar, li dóna poques oportunitats. A més, en la plantilla grana hi ha altres futbolistes, com ara Suzki, Molina i Bouzón, que poden actuar al lateral. Kakabadze, que ha participat en sis partits de lliga, tres com a titular, és la tercera baixa del Nàstic aquest hivern després de les de Saja i Rharsalla. Per contra, el club tarragoní ha fitxat els atacants Emana i Barreiro, està a punt de tancar la incorporació del migcentre Luismi i probablement farà fitxa al central Perone, que està a prova.