Escenaris que no l'espanten

El Reus té demà, dia de Reis, a les 4 de la tarda, una cita de nivell en un dels camps històrics del futbol espanyol, el José Zorrilla de Valladolid, que ha vist més partits de primera divisió que de segona A. A l'equip roig-i-negre, però, no l'espanten els escenaris imponents, malgrat debutar en el futbol professional i haver passat, en poc temps, dels terrenys de joc amb gespa artificial i poca graderia als grans estadis.

El debut a segona A no podia haver sigut gaire més sonat. Li va tocar jugar el primer partit de lliga al camp del Mallorca, Son Moix, escenari, fins i tot, de la lliga de campions. Però l'entitat del rival i l'estadi no el van espantar i es va imposar gràcies a un gol d'Alberto Benito en la recta final. Era la carta de presentació d'un equip amb ganes de mantenir la personalitat tant a casa com a fora, sòlid en defensa però amb voluntat de protagonisme i sense complexos en atac. Els camps grans, amb bona gespa, li van bé a un equip que no defuig la possessió de la pilota.

El següent desplaçament del Reus va ser a un altre escenari habitual de primera, el del Getafe, d'on va treure un empat, i el tercer, la visita al majestuós Carlos Tartiere. En un altre exercici de solvència defensiva i efectivitat en atac, el Reus es va imposar gràcies a un gol de Máyor en els últims minuts. El Reus, que com a visitant ha perdut als camps del Girona, l'Osca i l'Alcorcón, es va imposar a la vella Condomina de l'UCAM de Múrcia i va tornar a fer un bon partit a La Romareda, on va arribar a situar-se 1-2 però va rebre el gol de l'empat definitiu poc abans del final. Un dels millors partits de la part final del 2016 de l'equip de Natxo González va ser la visita al filial del Sevilla, que juga al Sánchez Pizjuán, on els roig-i-negres van vèncer 0-1.

La temporada passada, la de l'ascens, el Reus ja va fer dos bons partits en escenaris amb tradició. En la copa, va plantar cara a l'Atlético de Madrid al Vicente Calderón, on va perdre 1-0 (en l'anada havia sigut derrotat 1-2), i en l'eliminatòria directa per pujar va fer tota una exhibició a El Sardinero, on es va imposar amb un clar 0-3 al Racing de Santander i va deixar l'ascens vist per a sentència.