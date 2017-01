Luismi, firmat; Kakabadze, cedit

El Nàstic continua tancant operacions per reforçar la plantilla i intentar reaccionar, i ahir en va anunciar dues. Per una banda, va fer oficial la incorporació fins a final de temporada del mig centre defensiu de 24 anys Luismi Sánchez, cedit pel Valladolid. Luismi, que ja feia uns dies que s'entrenava sota les ordres de Juan Merino, es va formar al Sevilla –va arribar a debutar en el primer equip– i a l'estiu va ser fitxat pel Valladolid, amb el qual no ha tingut gaire continuïtat. Luismi ja podrà participar en el primer partit de l'any del Nàstic, diumenge a la tarda al Nou Estadi contra el Tenerife, igual que les altres dues incorporacions hivernals del club grana, els atacants Emana i Manu Barreiro.

Per altra banda, el Nàstic va anunciar que el lateral dret Otar Kakabadze jugarà cedit a l'Esbjerg Forenede Boldklubber, de la primera divisió danesa. El club grana confia en el jove futbolista georgià, de 21 anys, però prefereix que, de moment, jugui minuts en un altre equip, ja que en el Nàstic Gerard Valentín, titular clar, li dóna poques oportunitats. A més, en la plantilla grana hi ha altres futbolistes, com ara Suzuki, Molina i Bouzón, que poden actuar al lateral. Kakabadze, que ha participat en sis partits de lliga, tres com a titular, és la tercera baixa del Nàstic aquest hivern després de les de Saja i Rharsalla.