Els carrils s'encareixen

Pablo Maffeo ha tornat carregat d'energia a Montilivi i Angeliño Tasende ha començat a mostrar en els entrenaments detalls de la seva qualitat. L'arribada dels dos joves jugadors cedits pel Manchester City accentua la competència als carrils, amb dues altes –de jugadors de molt potencial– i una baixa, la de Saúl García, que havia tingut ben poc protagonisme. Amb una peça més, els minuts s'encareixen. El Girona, però, considera que tenir cinc jugadors repartits entre els dos carrils –n'hi ha només un d'esquerrà, Angeliño, i quatre de dretans, tot i que Coris i Aday tenen facilitat per jugar a cama canviada– és una xifra òptima tenint en compte l'exigència de la posició i per evitar riscos si hi ha contratemps.

Maffeo i Angeliño, després de mig any en la disciplina del primer equip del Manchester City, busquen protagonisme en uns llocs reservats fins ara de manera molt majoritària a Aday, Coris i Cifu. Els dos primers es van anar adaptant al carril i han crescut molt amb Pablo Machín. Són dos dels jugadors a qui el club va allargar el contracte amb la temporada començada –tots dos estan lligats fins al juny del 2019– i han fet un pas endavant fa jornades. Amb el de Sentmenat, sense els problemes musculars que l'havien martiritzat, i el de Tossa de Mar, sent capaç de resistir tots els minuts, han estat la parella triada per Machín en cinc dels sis últims partits de lliga, i tots cinc han acabat en victòria del Girona. “M'espero jugar a Saragossa, com imagino que també ho espera Coris, però tot pot passar. La competència genera exigència i aquí ningú es pot adormir”, diu Aday. “Aquí tots sortim amb el mateix nivell i el mister decidirà, a partir dels entrenaments, quins són els adequats per jugar a Saragossa”, hi afegeix Coris.

El paper de Cifu