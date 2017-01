Quan un entrenador arriba a un equip a mitja temporada és per fer-lo reaccionar, de manera que la seva feina se centra, sempre, en l'aspecte anímic. Juan Merino, després d'una setmana a les ordres del Nàstic en substitució de Vicente Moreno, ha intentat, sobretot, canviar la mentalitat dels seus jugadors, i espera que ja es comprovi demà a la tarda al Nou Estadi contra el Tenerife. “L'afició ha de veure que ens hi juguem la vida, que tots els partits que ens queden són finals. Hem de córrer més que els rivals. He de convèncer alguns jugadors que han de servir d'exemple d'esforç i treball, com ara Emana i Uche, als quals no els puc ensenyar a xutar, a finalitzar les jugades, però sí que els puc demanar esforç”, explica l'entrenador andalús, content amb la feina, molt intensa aquest dies, dels seus jugadors.

Merino es marca un primer objectiu, abandonar l'última posició, ja que, segons afirma, “tots els equips volen guanyar el cuer”. Si el Nàstic venç el Tenerife i l'UCAM de Múrcia perd a Alcorcón, els grana deixaran la cua, precisament la setmana abans de visitar l'equip murcià en l'últim partit de la primera volta.

El nou entrenador del Nàstic, però, també ha incidit en aspectes tàctics. Per exemple, considera que el seu equip no ha d'abusar tant del joc de combinació i que ha de buscar, com una bona solució, les pilotes a l'espai. Merino vol un bloc solidari, equilibrat en defensa i que millori a pilota aturada a les dues àrees. Per sobre de tot, però, vol un equip fort mentalment i que recuperi l'autoestima: “El cos tècnic hem de convèncer els jugadors que hi ha un bon equip, que podem aconseguir-ho.”