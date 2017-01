Units per sempre

Els pèls de punta i el cor a mil per hora. L'entrada de Jordi Sánchez (Barcelona, 1994) a un dels molts camps que té la ciutat esportiva del València va ser més accidentada del que era habitual al Feliu i Codina, a l'avinguda de Navarra, al Xevi Ramon o al Sagnier. Allò de compartir camps amb equips de la base, de sobte, va deixar pas a creuar-se amb Parejo i Diego Alves. Però en aquest remolí d'emocions, el davanter sempre va tenir ben present els seus companys del Prat. Sense ells, amb els quals va pujar a segona B marcant 12 gols l'any anterior, té clar que no seria on és. I diumenge, tot i la gran amistat que l'uneix amb la majoria de la plantilla potablava els podrà tornar l'agraïment de la manera que ho fan els grans esportistes: deixant-hi la pell per aconseguir la victòria.

A la primavera del 2015, el telèfon de Jordi Sánchez va sonar i la seva vida va canviar. Pedro Dólera, sense tenir clar encara si entrenaria l'Europa o el Prat, el volia a les seves files tant sí com no. Sánchez va acabar marcant 12 gols i Dólera va aconseguir al Sagnier allò que tant se li va resistir al Nou Sardenya: pujar a segona B. “Amb el Prat vaig recuperar el somni de voler dedicar-me a jugar a futbol. Però sobretot hi ha un nom, el de Pedro Dólera, que va ser clau per tota la confiança que em va donar”, explica Sánchez, ara davanter del Mestalla. Gràcies a aquella temporada, el barceloní ha pogut fer el salt al filial del València i tenir l'oportunitat de viure i aspirar al professionalisme.

Per a Sánchez, el Prat no només serà l'equip on va fer eclosió –que no és poc–, sinó també un lloc on retrobar-se amb els amics, com va fer durant les últimes festes de Nadal. “El grup era meravellós. Els resultats van acompanyar i això és important, però tot i així es va viure un gran ambient i encara mantenim el contacte amb tot el grup de l'any passat”, explica Sánchez, que admet que no continuar amb l'equip tot i l'ascens va ser una decisió difícil: “Vaig viure grans moments i va ser dur deixar-ho enrere, però d'altra banda era la meva última temporada com a sub-23 i havia d'aprofitar aquesta oportunitat.”

Sánchez jugarà al Sagnier diumenge com a visitant per primera vegada des que va deixar l'equip. “Suposo que quan s'acosti el moment encara estaré més nerviós, perquè no només jugaré contra excompanys [ja va passar la jornada 1 a Paterna], sinó que també vindrà la meva família”, admet el barceloní, que ha tingut el partit al cap durant tota l'aturada de la lliga i que ha decidit que, si marca, no ho celebrarà.