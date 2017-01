Albert Lopo, el quart adeu

L'experiència contrastada no ha servit a Albert Lopo per triomfar al Nàstic, que ahir va anunciar que rescindeix el contracte del central barceloní, que va ser fitxat a l'estiu i que només ha disputat cinc dels dinou partits de lliga. El més probable és que el seu lloc l'ocupi Bruno Perone, el central italobrasiler que ja fa dies que s'està entrenant a prova i que agrada al cos tècnic. A més, l'arribada de Luismi, que a més de mig centre també pot jugar de central, afegeix competència a l'eix de la defensa, on també hi ha futbolistes com ara Molina, Suzuki, Djetei –aquest mes en la copa d'Àfrica– i Bouzón. La de Lopo és la quarta baixa del Nàstic en el mercat d'hivern després de les de Saja, Rharsalla i Kakabadze, l'únic que ha de tornar quan acabi la cessió a l'Esbjerg danès. Boiro, fitxat l'últim dia del mercat d'hivern per a la Pobla –no hi podia jugar perquè és extracomunitari– i que ha tingut poca incidència en el primer equip, serà probablement el següent en sortir. El tècnic, Juan Merino, va recordar ahir que els jugadors que en sis mesos no han demostrat la seva vàlua ho tenen magre per jugar i espera que el club continuï potenciant l'equip.

El ‘transfer' d'Emana

El Nàstic està pendent de resoldre uns últims tràmits burocràtics per tal que Achille Emana estigui disponible diumenge contra el Tenerife. Merino el considera una peça important que sempre ha de jugar. “Encara que no estigui del tot bé físicament, se li han de donar minuts. No estem per reservar, ho hem de posar tot al terreny de joc.”