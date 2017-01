Propòsit de continuïtat

El Reus es fa un propòsit molt clar per al nou any: que sigui igual –o millor, si no és demanar massa– que l'històric 2016, que continuï la dinàmica positiva que ha permès a l'equip roig-i-negre estrenar-se a segona A i fer-ho amb bona nota. El repte que té al davant l'equip de Natxo González, però, no és gens fàcil. Ja sense el factor sorpresa i amb el respecte de tots els equips, el Reus ha de mantenir la bona línia, demostrar que el bon rendiment era més que la inèrcia guanyadora de l'ascens, ja que ha de fer molts punts per assegurar la permanència en una categoria molt igualada, tant pel que fa al potencial dels equips com pel que fa als punts de la classificació. Avui, el Reus comença l'any al camp d'un equip, el Valladolid, que està sis posicions per sota, però que només té dos punts menys.

El Valladolid, “un dels grans de la categoria” tal com recordava ahir Natxo González, és sòlid al seu estadi, on només ha rebut quatre gols. Els problemes a fora i la irregularitat expliquen que es mantingui a la meitat baixa. El Reus, en canvi, és especialment perillós a fora, on compensa els problemes que últimament té a casa. González diu que al seu equip li ha anat molt bé l'aturada nadalenca en l'aspecte físic i en el psicològic.

Un mes sense Benito

A més de la baixa de Vítor, en la recta final de la recuperació de la lesió al turmell dret, el Reus tindrà dues baixes d'última hora. El club va informar ahir que Alberto Benito, que tenia molèsties des d'abans de l'aturada, té un vessament al turmell esquerre que el farà estar un mes de baixa. Serà el torn de Campins, que només ha jugat 27 minuts a la lliga. L'altre baixa és Chrisantus, amb un trencament fibril·lar a la cama dreta.