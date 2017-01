Escassos mereixements

En els primers cinc minuts, el Reus es va veure amb tanta força que tothom va creure, parròquia local inclosa, que la victòria visitant era possible. Però els de Natxo González no van fer prou mèrits per endur-se un exigent triomf en un dels estadis més difícils. Va faltar continuïtat en el joc, i sobretot, contundència en la pròpia àrea per, almenys, esgarrapar un empat. No va ser el millor dia per als centrals roig-i-negres, rescatats sempre per Edgar Badia, que va completar un gran partit però que no va poder fer res en la jugada del gol, deu minuts abans del final. La diana de De Tomás allunya el Reus dels llocs de promoció.

La sortida dels roig-i-negres va fer saltar les alarmes al Zorrilla, que va començar a xiular el seu equip. El partit hauria pogut ser un altre si els roig-i-negres, ahir de groc, haguessin tingut la fortuna a favor. Perquè la rematada dins l'àrea de Folch (2') anava ben dirigida i amb la potència necessària, però es va posar un company seu, Albístegui, al mig, quan tothom cantava gol. Pràcticament, en cinc minuts, el Valladolid no va tocar la pilota i el Reus es va posar el partit a la butxaca. De mica en mica, però, el domini es va anar esfilagarsant i el xoc es va igualar tant que Mata va tenir dues oportunitats per obrir el marcador. L'exdavanter del Girona i del Lleida es va trobar molt còmode davant Olmo i Atienza rebent, girant i xutant, però ahir va tenir un d'aquells partits que l'equip rival agraeix: ho va fallar tot.

Al final del primer temps, amb el Valladolid sovintejant l'àrea visitant, el Reus ja havia perdut completament la noció i Natxo González es va haver de moure en el descans. Durant el primer temps, els del Baix Camp només van tenir dues oportunitats, d'Edgar i Campins, però la batalla al mig del camp la van perdre.

L'entrada en el segon temps de Marimon per Albístegui va donar aire a l'equip, que va deixar de perdre pilotes i va allunyar el rival de la pròpia àrea. Però les ocasions escassejaven i, passat un temps prudencial en la segona meitat, el Valladolid hi va tornar. Javi Moyano (64') va tenir la primera del segon temps en un xut desviat i Jordan va provocar la plàstica estirada de Badia en un xut des de la frontal.

Gol en el tram final