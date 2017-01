La il·lusió vol constància

El Girona comença aquesta tarda a La Romareda un camí de 23 setmanes, sense cap més parèntesi, amb una destinació tan atractiva com complexa. L'equip blanc-i-vermell va tancar el 2016 en zona d'ascens directe a primera divisió, l'objectiu que persegueix i que tant a prop ha tingut les últimes temporades, i ara té el repte de continuar carburant a bon ritme per anar fent camí cap al cim. D'entrada, però, ja sap que per mantenir el segon lloc li cal puntuar, després de la victòria del Getafe, que de manera provisional li ha pres el segon lloc, com si fos una metàfora de la duresa que espera els gironins d'aquí fins al final. “Defensar el segon lloc serà complicadíssim. És una temporada llarguíssima. És veritat que vam acabar molt bé el 2016, però ara hem de reiniciar la bona dinàmica. Confio i sé que l'equip està preparat per competir, i sóc conscient que ho haurem de posar tot”, reflexionava ahir Pablo Machín, després de l'últim entrenament –va començar més tard del compte per culpa de la glaçada– abans de viatjar cap a Saragossa.

El Girona va acabar el 2016 en forma, assegurant contra el Nàstic la cinquena victòria en sis jornades, però el Saragossa també arriba al duel d'avui carregat de motivació. Els aragonesos busquen la tercera victòria consecutiva, sèrie que no han aconseguit en tota la temporada, i saben que assegurar els tres punts els permetria endinsar-se de ple en la lluita a la zona noble. A més, des de l'arribada de Raül Agné, el balanç del Saragossa davant la seva afició és de tres victòries i un empat (2-2 contra el Reus). La presència del tècnic de Mequinensa és precisament un dels al·licients del partit, en un escenari en què els gironins s'han imposat amb rotunditat (0-3) en les dues últimes visites, amb presència significativa d'aficionats, com passarà també avui, amb uns 150 seguidors que viatgen des de Girona. “El passat és per a la història. Tota la gent en té bon record, i per nosaltres és gratificant pensar que una afició es va entregar en un camp històric, però això si fa falta els generarà més ganes o respecte”, apuntava Machín. “Ens costarà posar-nos al seu nivell, que és el mínim que hem de fer. I si podem guanyar, el resultat és el de menys. Que ningú esperi passejos militars.”

Més peces, més dubtes