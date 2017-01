El pas del 2016 al 2017 ha de significar, per al Nàstic, molt més que un canvi d'any. Ha de marcar l'inici de la reacció, de la metamorfosi d'un equip que ha de millorar en molts aspectes per aspirar a la permanència. Un nou començament per a un equip que avui, en la visita del Tenerife, estrena entrenador i disposa ja dels primers fitxatges hivernals. Juan Merino ha de canviar la mentalitat del Nàstic, deprimit i sense autoestima, i els reforços –de moment Emaná, Barreiro, Luismi i Perone, confirmat ahir– li han d'aportar qualitat i experiència. El repte d'eixugar els sis punts de distància respecte a la zona de salvació i caminar cap als 50 –a dos partits del final de la primera volta només en té 16– és complicat, però una victòria avui ajudaria a veure-ho millor.

Les incògnites de l'onze

Juan Merino va convocar ahir tots els futbolistes disponibles –les baixes són Madinda i Djetei, amb les seves seleccions preparant la copa d'Àfrica, i els sancionats Delgado i Stéphane Emaná–, la qual cosa posa encara més dubtes sobre quina serà la primera alineació del tècnic andalús. Sense Madinda, és possible que Luismi debuti de titular al doble pivot, i caldrà veure si Manu Barreiro i Achille Emaná juguen des de l'inici o ho surten en la segona meitat. És menys probable la titularitat del camerunès, que encara no té el nivell de forma òptim, però gairebé segur que disposarà dels primers minuts. Merino ja ha explicat que no es pot perdre temps i que cal exprimir els reforços tan aviat com sigui possible i, sobretot, un futbolista determinant com Emaná. També és una incògnita la porteria: donar continuïtat a Dimitrievski o apostar per l'experiència de Reina. En defensa és on les coses semblen més clares, amb Valentín i Mossa als laterals, i Molina i Suzuki al centre. En atac caldrà veure si Merino, que no té un esquema tàctic clar i que l'adaptarà als recursos de la plantilla, aposta d'entrada per un davanter o dos.

S'espera un bon ambient

El Nàstic tindrà al davant un Tenerife en progressió que només ha perdut un dels últims vuit partits disputats, i n'ha guanyat tres dels últims cinc. Aquesta bona dinàmica l'ha consolidat a la zona mitjana, ben a prop de les places de fase d'ascens. L'equip canari està en el moment en què ha de demostrar que té aspiracions ambicioses. El rival afegeix dificultat a un partit compromès, de manera que el club espera que l'afició grana hi posi de la seva part. Durant la setmana, ha regalat dues entrades als abonats, que han respost positivament a la campanya, de manera que es preveu una bona entrada al Nou Estadi.