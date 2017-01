El Terrassa es diverteix

El Terrassa no hauria pogut triar una millor manera de començar el 2017. Després de tancar amb dubtes i dos empats el 2016, va fer i desfer a plaer en un duel plàcid contra una Muntanyesa impotent que es despenja una mica de la lluita per la promoció. Lluny de la versió que havia convertit els homes de Toni Escudero en un aspirant a l'ascens, la Munta va resultar una joguina portada pels Reis a un Terrassa que va firmar la millor actuació del curs. Amb moments de control i de rauxa, en va tenir prou el conjunt d'Agustín Vacas amb 26 minuts fulminants per resoldre el duel amb tres gols i una exhibició d'efectivitat. La Munta mai va tenir resposta, i el principal culpable va ser una sòlida defensa plena d'ajudes que amb prou feines va cedir cap ocasió clara al llarg de tot el partit. Feia vuit mesos exactes (des del 4-0 contra el Morell del passat 8 de maig) que el Terrassa no anotava tres gols en una primera meitat.

La tarda anava de regals, i el primer va ser de Cocera, que va refusar malament una falta lateral que Grasa va finalitzar a plaer en el minut 4'. Poc després, en el 9', el mateix Grasa va regalar una pilota a la frontal a un Velillas que, pur instint, va ajustar la pilota al pal amb una rematada de primeres. L'entesa es repetiria pocs minuts més tard, per alegria d'un Vacas que aixecava amunt els punys i d'un públic que ahir va respondre amb una gran entrada.

Control absolut