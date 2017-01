La constatació de dos estats

L'Espanyol B i el Llagostera van reprendre la lliga donant continuïtat a les sensacions amb què havien tancat la primera volta. El filial blanc-i-blau, que va ser molt més eficient, va confirmar els indicis de reacció amb una victòria contra un rival que continua encallat i que amb la derrota d'ahir cau en zona de descens. Els d'Oriol Alsina, amb molts problemes per materialitzar el perill que generen, se situen en aquestes delicades places després d'encadenar vuit jornades sense vèncer.

Que els dos equips tenien fam i volien començar la segona volta amb una alegria va quedar clar en els primers compassos, en què tots dos van tenir una bona ocasió per obrir la llauna. Ni Marc Roca –retornat al filial– ni Manel, però, van aprofitar-la. El matx estava equilibrat i els dos equips exhibien arguments per pensar en la victòria. El que val en aquest negoci, però, és el gol. I, aquí, el Llagostera va perdonar i l'Espanyol B, no. I és que els blaugrana van tenir dues ocasions claríssimes: una pilota pentinada amb el cap de Valentín que es va estavellar al pal i una acció en què a Manel, sol dins l'àrea, se li va fer de nit. El filial blanc-i-blau, d'altra banda, va tenir l'1-0 a tocar poc després, però Moragón es va lluir en l'un contra un amb Marc Navarro. El porter balear, en canvi, no va poder fer res en el minut 41. Masó va aturar Marc Roca amb un penal i Álex López va aprofitar la pena màxima per avançar els periquitos.

Sense reacció