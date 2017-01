“És una victòria importantíssima per seguir a dalt”

Després del partit Pablo Machín va atendre els mitjans de comunicació i va mostrar-se molt satisfet amb la victòria obtinguda pel seu equip a La Romareda, que va qualificar d'“importantíssima”. “Sembla que últimament aquest camp s'ha convertit en talismà per nosaltres, i ens alegra per la nostra afició que es desplaça fins aquí, que és modesta però es fa notar”, va comentar l'entrenador del Girona, que acte seguit va començar a desgranar la primera part de l'enfrontament: “Sabíem que ens enfrontàvem a un bon equip i el Saragossa ha entrat millor al partit i ens ha exigit molt, fent-nos mal amb Cani i Lanzarote jugant entre línies i amb el perill constant d'Ángel a la seva davantera, però nosaltres hem sabut patir, entre cometes, i no ens hem tornat bojos quan no teníem la pilota.”

El tècnic de Sòria va destacar com a clau el canvi del Girona a partir del descans: “En la segona meitat hem estat més ambiciosos i hem ajustat diferents coses que ens han fet fer un pas endavant. Hem entrat molt millor a la segona part i crec que el resultat d'aquests últims quaranta-cinc minuts és just, amb un primer gol de pilota aturada que recompensa el treball que fem i un altre de contraatac.” Sobre el fet de continuar conservant la segona plaça que dona accés a l'ascens directe a primera, Machín es va mostrar tan orgullós com caut, deixant clar que encara queda molta lliga per jugar-se. “Ens dona molta satisfacció poder mantenir aquest segon lloc, ja que ens ho estan posant molt difícil, però encara queden moltes jornades i només hem de continuar així, amb la humilitat de sempre i competint en cada partit. Anem creixent i cada vegada som un equip més respectable, però en tres jornades pot canviar tot. No és per fer baixar l'eufòria, però encara queda molt i primer volem lligar la permanència per poder pensar en altres coses.”

El tècnic del Girona també va tenir unes paraules per a Fran Sandaza, autor del primer gol, així com per a Longo, el seu substitut i assistent en el definitiu 0-2 de Rubén Alcaraz: “Tinc molt clar que l'equip són tots els futbolistes, la competència fa créixer. Per aquest partit hem decidit posar en Fran d'inici i ha fet un gran treball, com també Longo, que amb menys minuts també ha estat determinant amb una gran assistència a Rubén, que ens ha ajudat a guanyar amb la seva força i arribada.”