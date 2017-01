La bicoca de La Romareda

La Romareda té màgia per al Girona, que ahir hi va obtenir el tercer triomf seguit gràcies a una segona part per emmarcar. Era difícil predir el 0-2 en el descans després d'un primer acte en què el Saragossa va ser molt superior, va dominar tots els aspectes del joc i va empetitir els de Pablo Machín, que semblava que estaven més a prop de perdre la segona plaça que divendres els havia pres el Getafe que no pas de consolidar-la. El descans, però, va capgirar totalment el guió. El Saragossa va passar d'equipàs a equipet i el Girona va mutar a la inversa i va fer aflorar la seva millor versió. I va clavar dues estocades –el 0-1 de Sandaza (68') ja va ser mortal de necessitat per als aragonesos– que li van servir per començar el 2017 de la mateixa manera que va acabar el 2016. I els blanc-i-vermells van acabar fent emmudir La Romareda, cosa que ja comença a semblar una tradició quan visiten aquest camp.

A remolc i patint

El Girona no va tenir una primera part gens còmoda. El Saragossa va sortir amb les revolucions al límit i la diferència de tensió es va focalitzar a la gespa. Els de Raül Agné van plantar la ratlla al mig del camp i els de Machín van tenir seriosos problemes per traspassar-la en una primera mitja hora de monòleg aragonès. Sense ser una piconadora a l'hora de crear ocasions, el conjunt local va dominar totes les facetes del joc. Començant per la possessió i acabant per la intensitat. Menys marcar, ho va fer tot millor que el Girona, amb un Ángel especialment fi que va guanyar gairebé tots els duels amb els centrals rivals, fins i tot les pilotes aèries malgrat la diferència d'alçada. Tot i la vistositat del davanter, el Saragossa va ser més que Ángel. Els defenses no en van deixar passar ni una i el mig del camp aragonès va tenir més voracitat que no pas el gironí. Les associacions per dins entre Cani i Lanzarote van crear molts maldecaps al Girona, que va trigar mitja hora llarga a centrar-se i a mig equilibrar el partit. El 0-0 en el descans no va ser en absolut una mala operació per als visitants. Machín havia presentat dues grans sorpreses en l'onze: la titularitat de Pablo Maffeo (va deixar Coris i Cifu a la baqueta) i la suplència de Samuele Longo, el pitxitxi de l'equip. El tècnic va apostar per la intensitat defensiva del carriler cedit pel City, que va fer un partit de menys a més. En l'elecció del punta, es va decantar per Sandaza, que va tenir una primera part desagraïda –sempre va veure el joc i la pilota de molt lluny i amb prou feines va participar–, però es va posar a to, com tot l'equip, en la segona.

Com el dia i la nit

L'afició local, que se les prometia molt felices en la mitja part, ja estava xiulant l'equip en el minut 5 de la segona meitat. El Girona va sortir a tota velocitat i va generar tres ocasions gairebé seguides (48', 49' i 51') que no només van carregar els visitants de confiança, sinó que van alimentar els dubtes entre els locals, que van perdre la brúixola i ja no la van tornar a trobar. El pas endavant del Girona va ser absolut i el que va tenir ara autèntics problemes per creuar la divisòria va ser el Saragossa. Sandaza, ja molt ficat dins del partit, va provocar una falta que va acabar sent el 0-1 després que els visitants obrissin el manual de l'estratègia. Si els d'Agné ja estaven mig desorientats, el gol els va acabar de neguitejar. I Cani va perdre del tot els papers quan va deixar el seu equip amb deu per haver fet una entrada amb molt males arts a Alcalá. Entre el 0-1 i l'expulsió no van passar ni cinc minuts. Era qüestió de gestionar aquest doble avantatge (marcador i superioritat numèrica). I, tot i que l'expulsió va despertar de cop La Romareda (quan els 17.000 espectadors rugeixen, l'ambient espanta), el Girona no es va deixar intimidar. Ni tan sols va mostrar el mínim símptoma de debilitat. Agné va moure precipitadament la banqueta per buscar solucions, mentre que Machín tenia el partit just allà on volia. Lluny d'acular-se i preparar-se per a les envestides del rival, el Girona va mantenir el Saragossa lluny de René i se'l va poder cruspir al contraatac. La pressió dels homes de refresc (Alcaraz i Longo es van sumar a la causa liderada per Pere Pons i companyia) va permetre nombroses recuperacions i accions de superioritat, tot i que la cirera del pastís no va arribar fins al temps afegit, en una acció de tiralínies.

MINUT A MINUT:

5' René ha de sortir de l'àrea per tallar una passada molt llarga de Cabrera per a Ángel, que havia guanyat per velocitat l'esquena als centrals visitants.

9' Sandaza despenja amb el cap un córner executat per Granell, però Alcalá no pot engaltar bé la pilota, que es perd a l'esquerra d'Irureta.

10' Ángel, amb pilota controlada a tres quartes parts del camp, assisteix Xiscu, que s'endinsa a l'àrea i etziba un potent xut amb la cama esquerra que es perd un pam per sobre del travesser.

11' Cani prova de sorprendre René amb un xut des de 45 metres, però la pilota es perd un metre per damunt del travesser de la porteria gironina.

17' Ángel troba una autopista per la banda dreta i posa la directa cap a la porteria de René sense que ningú l'intercepti. El davanter opta per la centrada en comptes del xut, i la pilota, després de rebotar a la cama d'Alcalá, s'estavella al travesser de la porteria visitant. L'acció acaba amb René rebutjant un segon atac dels aragonesos.

24' Ángel posa una pilota d'or per sobre els centrals buscant Lanzarote, però Alcalá, estirant-se tot el que pot i més, la pentina amb el cap, la cedeix a René i evita que Lanza quedi sol a l'àrea petita amb tota la porteria per a ell.

31' Després d'una centrada d'Aday refusada per un defensa del Saragossa, Pere Pons recull la pilota a la frontal de l'àrea i xuta sense rumiar-s'ho dues vegades, un pèl desviat.

35' Ángel guanya una acció d'un contra un a Alcalá fora de l'àrea i també a dins, però acaba l'acció amb un xut molt tou i inofensiu que René atrapa sense dificultats.

36' Borja García engalta tal com li ve des de la frontal de l'àrea un refús de la defensa del Saragossa i la pilota s'escapa molt a prop de l'escaire local.

37' Alcalá talla un xut amb l'esquerra de Zapater després d'una acció de contraatac molt ben conduïda per Lanzarote i també ben llegida per Xiscu.

43' Ángel torna a guanyar una altra lluita, ara amb Juanpe, però el seu xut amb la cama esquerra des de dins de l'àrea surt desviat.

48' Sandaza intercepta un mal rebuig d'Irureta i posa la pilota a dins l'àrea per a Borja, que estava sol, però també en fora de joc, ben assenyalat per l'assistent.

49' Nova acció de lluita de Sandaza, que deixa una pilota per a Granell, que prova la rematada des de 25 metres i el xut surt fregant l'escaire en una gran ocasió visitant.

51' Centrada de Maffeo que Sandaza controla, però remata de manera molt defectuosa amb l'esquerra quan tenia una situació immillorable de xut i el seu marcador havia relliscat.

68' 0-1. Falta de Zapater, molt ben forçada per Sandaza. Borja García l'executa al segon pal, on Alcalá s'aixeca més que ningú i posa la pilota a l'àrea petita, des d'on Sandaza guanya la posició a Cabrera i remata de cap a la xarxa.

69' Casado etziba un xut duríssim des del vèrtex de l'àrea que es perd a fora fregant l'escaire.

73' El Saragossa es queda amb deu per la segona targeta a Cani després d'una dura entrada sobre Alcalá.

79' Alcaraz veu avançat Irureta i prova de sorprendre'l des de 35 metres, però el porter recula bé i atrapa la pilota.

84' Contraatac conduït per Portu, que guanya el duel al seu marcador i cedeix la pilota a Longo, que, després de retallar, xuta molt fort, però al cos del porter, que bloca la pilota sobre la ratlla..

91' 0-2. Contraatac fulminant del Girona, amb passada llarga per a Longo i aquest, després de córrer tota la banda esquerra, servint una pilota d'or que Rubén Alcaraz remata sense pietat a la xarxa.

94' Conducció llarguíssima de Maffeo que acaba amb un xut centrat a les mans d'Irureta.