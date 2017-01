El dèficit constant

Només hi ha un però en la gran temporada del debut del Reus a segona A: la falta de gol. L'equip roig-i-negre és molt sòlid, ja que només el líder, el Llevant, millora les seves xifres defensives –16 gols rebuts en 20 partits–; és competitiu com el que més, ja que no ha perdut mai per més d'un gol de diferència, i ha mostrat sempre una gran personalitat, sense por de tenir la pilota en tots els estadis, no només el seu. Però en atac li falta determinació i efectivitat, i només ha marcat 17 gols, menys d'un per partit. Només un equip de la zona baixa, l'Alcorcón, ha fet menys dianes que els reusencs: 14.

El Reus no ha pogut marcar en cap dels dos últims partits, les derrotes a casa contra l'Elx (0-1) i divendres passat a Valladolid (1-0), que allarguen una dinàmica negativa de resultats que l'ha estancat: 7 punts dels últims 27. L'equip de Natxo González ha caigut de la zona de fase d'ascens, en la qual ha estat durant quasi tota la primera volta, però només la té a un punt de distància. El tècnic basc admetia després de la derrota al José Zorrilla que els falta contundència en els últims 35 metres. El Reus troba a falta regularitat en les aportacions dels puntes, continuïtat en la creació de joc i efectivitat en els últims metres.