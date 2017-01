Al ritme dels escollits

La temporada 2012/13 del Girona va ser excel·lent des de ben aviat, i la 2014/15 va ser la més productiva, amb 82 punts en la lliga regular. Pensar a reproduir trajectòries tan brillants era molt agosarat, però l'equip ho està aconseguint. Si és capaç de derrotar diumenge el Còrdova, el conjunt de Pablo Machín haurà completat la millor primera volta des del seu aterratge en la Lliga de Futbol Professional. Els gironins acumulen 36 punts en 20 jornades, dos menys que els que va aconseguir en mitja lliga de les dues primeres temporades en què va lluitar per l'ascens a primera i va disputar el play-off.

La possibilitat d'assolir la millor puntuació en una primera volta és un senyal més del camí òptim que està traçant l'equip des de fa mesos, després d'unes primeres jornades d'irregularitat. El conjunt de Pablo Machín forma part d'un grup de quatre equips que han començat a marcar terreny respecte a la resta. Amb el Llevant sempre al capdavant, el Getafe i el Cadis han estat pressionant en les últimes jornades els gironins, que se n'han sortit a l'hora de defensar el segon lloc d'ascens directe. Des que s'hi van instal·lar, fa set jornades –la primera, com a tercer classificat, però amb el filial del Sevilla al davant–, els de Machín no han cedit més la segona posició. El 0-2 al camp del Saragossa va ser la sisena victòria en set jornades dels blanc-i vermells, en una sèrie espatllada només per la derrota al camp de l'Alcorcón (2-1). Amb 22 dels últims 27 punts en joc, el Girona manté els dos punts de marge en la zona d'ascens directe i els tres respecte al Cadis, perquè els quatre primers classificats van obtenir els tres punts. El marge, en canvi, és molt més ampli respecte als altres equips. Per sota el Sevilla B, cinquè, hi ha un grup de tres equips –l'Osca, el Valladolid i el Lugo, aquest últim fora dels llocs de play-off– que tenen vuit punts menys que els gironins. L'equip, de tota manera, té una fita més ambiciosa que la disputa de les eliminatòries d'ascens: “És un marge bastant bo, però sent on som no mirem això, sinó els dos primers llocs”, explicava ahir Juanpe Ramírez, molt satisfet de la resposta de l'equip després del parèntesi: “Ningú volia l'aturada perquè la dinàmica era força bona, però vam fer una gran feina a Saragossa. Mantenint la línia de competir com ho estem fent, tenim moltes possibilitats. I recuperar la porteria a zero també és molt important.”

Juanpe veu forts rivals com el Getafe i el Cadis, que els estan pressionant: “La nostra ratxa és molt bona, però continuem sense marge perquè els de darrere tampoc fallen. No podem baixar mai el llistó. Queden encara 22 partits, tot un món, i no es pot frenar.” El canari, que ja havia reaparegut –amb gol– en la segona part contra el Nàstic, va recuperar la titularitat a La Romareda, com a central esquerrà. “Se'm va fer molt llarg el mes i mig que vaig estar aturat, i estic content de poder tornar a gaudir des de la gespa, que és el que tothom vol.” Juanpe no era titular des del Rayo-Girona del 23 d'octubre. La setmana següent, i ja amb una fissura a les costelles, va forçar la cinquena groga i va tancar cicle d'amonestacions.