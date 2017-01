Candidats a la desgràcia

La part baixa

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Sabadell 24

20 5 9 6 18 23

Lleida 24

20 6 6 8 20 26

Espanyol B 23

20 5 8 7 20 21

Atl. Saguntí 23

20 5 8 7 20 21

AE Prat 23

20 4 11 5 14 18

Gavà 22

20 5 7 8 23 29

L'Hospitalet 22

20 6 4 10 17 28

Llagostera 21

20 5 6 9 21 28

Mallorca B 20

20 4 8 8 15 18

Llevant B 19

20 3 10 7 10 15

Eldenc 9

20 2 3 15 13 40

“A ningú no li agrada veure's a la zona baixa de la classificació, però tal com està la lliga, és qüestió de guanyar un o dos partits i et poses desè.” Qui ho diu és l'entrenador del Llagostera, Oriol Alsina, i té tota la raó del món. Les diferències que hi ha a la meitat baixa de la taula són gairebé inexistents i, ara per ara, hi ha deu equips lluitant per no estar a la zona de descens. L'onzè conjunt en qüestió seria l'Eldenc, però els blaugrana necessitarien una intervenció divina per eludir un descens ja cantat. Els números parlen per si sols: la diferència entre el Sabadell (10è) i l'Atlètic Llevant, que és el penúltim, és de només 5 punts.

La igualtat que hi ha a la zona perillosa, amb tot, és la més gran del darrer quart de segle. De fet, des que es va establir l'actual sistema de puntuació el 1995, mai no hi havia hagut tanta igualtat a la meitat baixa de la taula. La mitjana de separació entre el desè i penúltim és de 10,5 punts, doblant la xifra d'aquesta temporada.

En aquest grup d'equips que volen eludir la part baixa, a més a més, hi ha superpoblació de catalans, ja que set dels deu conjunts afectats són del Principat. És el cas del mateix Sabadell i també del Lleida Esportiu, l'Espanyol B, el Prat, el Gavà, l'Hospitalet i el Llagostera. També s'hi troben, a banda del filial del Llevant, el Mallorca B i l'Atlètic Saguntí. Serà difícil, doncs, no veure algun descens català aquesta temporada.