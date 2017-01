Sense temps per perdre

Els fitxatges d'hivern no són capricis, ni apostes de futur ni peces per omplir plantilles. Són incorporacions necessàries per pal·liar els dèficits que els equips han detectat en els primers mesos de competició, són revulsius que han d'ajudar a revertir males dinàmiques amb urgència. És per això que no hi sol haver temps per perdre amb els reforços, el període d'adaptació dels quals sol durar des de la presentació oficial fins al primer partit en què poden jugar. Tot això ha quedat demostrat durant la primera jornada del 2017 a segona A, la primera en què les incorporacions hivernals, inscrites a partir del 2 de gener, han pogut actuar. Dels dinou fitxatges efectuats en l'obertura del mercat, quinze ja han debutat, onze ho han fet com a titulars i vuit han disputat els 90 minuts.

Entre els onze reforços d'hivern que ja han estat titulars hi ha els quatre del Nàstic, Luismi, Perone, Emana i Barreiro. El tècnic, Juan Merino, acabat d'aterrar al Nàstic, és conscient que l'equip necessita un canvi radical, i per això no ha dubtat a introduir canvis. La revolució viscuda pel conjunt grana, però, no va portar la victòria esperada i es va haver de conformar amb l'empat contra el Tenerife, tot i que els quatre reforços van donar una bona imatge: Luismi i Perone van demostrar una adaptació meteòrica a l'equip, Emaná va deixar detalls de la seva qualitat i capacitat de decidir partits i Manu Barreiro va estar participatiu malgrat que l'expulsió de què va ser objecte va tacar la seva estrena.

En el Girona, Maffeo va disputar els noranta minuts, mentre que Angeliño no va anar convocat. Només tres dels reforços no van entrar en les convocatòries dels seus equips. El Getafe, rival del Girona a la zona alta, tampoc va esperar gens a fer debutar les cares noves: Carlos Peña i Sergio Mora van jugar els 90 minuts.