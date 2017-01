Tallen la sagnia

El Llagostera, amb moltes urgències i necessitats, necessitava guanyar com fos l'Ebre, i ho va aconseguir amb una victòria que va tenir com a gran protagonista Manel Martínez, autor de dos gols (Marc Fernández va marcar el definitiu 3-0 en el temps afegit). El triomf va permetre al conjunt dirigit per Oriol Alsina sortir de la zona de descens i tallar una nefasta sèrie de vuit partits seguits sense guanyar que feia molt mala pinta. El partit no va ser dels més vistosos –la forta tramuntana que ahir bufava al Palamós-Costa Brava tampoc hi va ajudar–, però va servir perquè el Llagostera agafés aire i confiança de cara als següents compromisos.

El partit va començar a jugar-se sota un fort vent, fet que no va impedir que el duel fos vibrant des de bon principi. L'Ebre va ser qui primer ho va intentar, amb un xut des de dins l'àrea de Txema Pan que va aturar Jose Moragón, només dos minuts abans que Manel marqués el primer gol del partit (7'). El davanter va lluitar una pilota dividida que entre el porter Montoya i la defensa rival no van saber rebutjar, cosa que va permetre que Manel conduís tot sol la pilota i l'introduís a plaer dins la porteria. Va ser una diana molt celebrada en el Llagostera, que s'espolsava part de la pressió per a la resta del partit. Després del gol el conjunt llagosterenc va continuar ben col·locat damunt del terreny de joc, practicant un innovador 4-3-3 amb Vivi jugant per davant dels centrals, Nando Quesada i Colorado una mica més avançats i un trident atacant format per Manel, Rafa Jordà i Manu Gavilán, ahir titular per primera vegada aquest curs juntament amb Quesada. L'Ebre, de la seva banda, practicava un joc intermitent, arribant amb comptagotes a l'àrea rival –Gabarre ho va provar sense fortuna, primer amb un xut des de dins l'àrea i després amb un cop de cap desviat.

A poc a poc el partit va anar baixant de revolucions, sense que cap dels dos equips disposés d'ocasions clares per marcar, més enfeinats a gestionar la incomoditat del vent que no pas a buscar solucions pràctiques per arribar a dalt amb perill. Tot i així, el Llagostera va inquietar l'Ebre abans del descans amb una centrada de Diego Jiménez que, primer, Rafa Jordà i, després, Manu Gavilán van estar a punt d'endreçar a porteria, mentre que Quesada també va arrancar els aplaudiments dels pocs seguidors de l'estadi palamosí (ahir només 223) amb detalls de qualitat. Mentrestant, els d'Emilio Larraz basaven gran part del seu joc en les bandes –l'Ebre jugava amb un sistema 3-5-2, amb dos carrilers avançats–, però els visitants no van evitar marxar a la mitja part amb desavantatge en el marcador –Moragón va aturar dues rematades llunyanes de Valero i Eneko abans del xiulet de l'àrbitre.

La sentència