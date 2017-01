El sacrifici té premi

David Haro va viure, la temporada passada, un final de lliga intens. El petit i hàbil davanter vallesà no es treia de sobre unes molèsties al maluc, però va participar en els partits clau, amb bones actuacions i gols, incloent-hi els dos en l'eliminatòria contra el Racing, que van ajudar el Reus en l'històric ascens. Els problemes físics van desembocar en una lesió que li va impedir fer la pretemporada i participar en els primers mesos de competició, en l'estrena seva i de l'equip a segona A. David Haro va tornar a jugar el 6 de novembre i ara ja és un més de l'equip, amb set participacions i tres titularitats.

És per tot això, per la importància del futbolista en l'ascens i pel sacrifici de la lesió, que al director esportiu del Reus, Sergi Parés, li fa una “il·lusió especial” la renovació del jugador de l'Ametlla del Vallès, de 26 anys, per una temporada més, prorrogable a una altra en cas d'ascens a primera. “Ara ja té el to físic bo per donar-nos moltes coses en la segona volta”, va afirmar ahir Parés, en l'acte d'oficialització de l'acord. David Haro, per la seva banda, va admetre que els mesos de la lesió, de la recuperació, van ser “durs”, però va assegurar que en tot moment es va sentir ajudat pel club, que li ha demostrat confiança amb la renovació, un fet que agraeix: “Quan estàs lesionat saps que això és molt competitiu, penses que potser en trobaran un altre. Però han confiat en mi i els ho he de tornar. Ara hem de fer que tot hagi valgut la pena.” David Haro espera donar molt de si a partir d'ara.