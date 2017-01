Una muntanya al davant

Els números, freds però reals, expliquen a la perfecció la mala temporada que està fent el Nàstic i el repte complicat que té al davant si vol salvar-la. Després dels 21 partits de la primera volta només ha estat capaç d'aconseguir 18 punts, lluny de la meitat dels 50 que tots els equips que aspiren a la permanència tenen com a objectiu per al final de la lliga. Per assolir aquesta xifra, que fins i tot en alguna temporada especialment cara no ha assegurat la salvació, necessita per a la segona volta números de fase d'ascens. Sense anar gaire lluny, ha de fer, per exemple, els 33 punts que va sumar en la primera volta de la temporada passada, que va acabar amb l'equip grana a les portes de l'ascens a primera i disputant, sense sort, la fase d'ascens a primera divisió. En la segona, el Nàstic, amb confiança i rodatge creixents, va aconseguir 38 punts més i en va acumular 71.

El curs 2001/02, el primer a segona A des dels anys setanta, el Nàstic va acabar la primera volta igual que ara, amb 18 punts. En la segona volta va reaccionar i va millorar de manera considerable, però els 31 punts que va sumar en la segona meitat de la competició no li van servir per salvar-se i va baixar amb 49 punts. Curiosament, aquesta xifra sí que li va servir per mantenir-se a segona en la temporada 2010/11, en què va acabar la primera volta una mica millor que ara, amb 20 punts, i en què en va fer 29 en la segona.

El Nàstic s'encomana al canvi de tècnic i als fitxatges d'hivern –de moment Emana, Luismi, Barreiro i Perone– per millorar el rendiment d'un equip que, fins ara, no ha demostrat tenir la capacitat per afrontar el repte complicat, la muntanya de punts, que té al davant.