Sandaza alça la veu

No va tenir l'aterratge somiat en el seu retorn a Montilivi, i és el primer a reconèixer-ho. “La primera volta no ha estat del tot bona per a mi, a causa de la lesió quan em començava a trobar molt bé i per la falta de confiança de les primeres jornades.” Fran Sandaza va tornar del Japó amb temps per recuperar i, tot i que li ha costat, està començant a reviure les sensacions més agradables. Encadena tres jornades marcant, se sent cada vegada més en forma i està convençut que la seva producció serà molt més elevada en la segona volta que comença diumenge contra el Sevilla Atlético.

“Em veig en un bon moment de forma i ho he d'aprofitar per continuar ajudant l'equip amb gols i assistències. Em prendré molt seriosament la segona volta i estic segur que serà molt millor”, explica el davanter de Toledo, que ha arribat a mitja lliga amb quatre gols en 851 minuts. Els tres últims, de manera consecutiva, l'han impulsat justament quan ha recuperat la titularitat, un cop superat un trencament muscular. Machín li ha transmès confiança i, després d'alinear-lo juntament amb Longo contra el Nàstic, ha decidit fer asseure a la banqueta l'italià en les dues últimes jornades, en què ha tornat a situar un sol davanter de referència. “Hi ha competitivitat i qui surt mossega per continuar jugant. Tant podem jugar amb un punta clar com amb dos, i segur que ho anirem alternant d'aquí fins al final”, diu Sandaza, que veu l'equip més madur després de les experiències passades. “Ara no hi ha eufòria després de guanyar els partits. Sabem que és un pas més. Hem viscut l'experiència d'haver estat amb l'eufòria de voler pujar, i sabem que en un segon se te'n va tot en orris. L'equip ha madurat molt i tot s'assimila de manera diferent.”

A un de la millor sèrie