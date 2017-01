Urgència permanent

En la segona volta, que avui comença, el Nàstic ha de ser un altre. Els divuit punts obtinguts en la primera l'obliguen a transformar-se a partir d'ara, a ser un conjunt menys vulnerable i més segur de si mateix, la qual cosa el farà més sòlid en defensa, amb les idees més clares al mig del camp i més efectiu en atac. El problema és que, amb l'aigua al coll com està, només les victòries, que necessita amb urgència, l'ajudaran a canviar, a millorar, perquè la pressió de veure's encallat té els jugadors amb un excés de tensió i nervis. Tan sols ha aconseguit tres triomfs en tota la temporada i cap en les cinc últimes jornades. Cap, per tant, des que Juan Merino va agafar el timó d'un equip que, amb ell a la banqueta, ha empatat els dos partits. En tots dos, les expulsions –de Barreiro contra el Tenerife i d'Uche a Múrcia– van dificultar molt les coses a l'equip. Ahir Merino va tornar a recordar que l'equip grana no es pot permetre el luxe de veure més vermelles absurdes.

El Nàstic té aquesta tarda un partit compromès al terreny de joc d'un dels equips que millor futbol practica i que es troba en la zona de fase d'ascens, el Lugo de l'extècnic grana Luis César. L'equip gallec té les baixes d'Adrià Carmona, Igor Martínez i Carlos Pita, especialment sensible perquè es tracta del jugador que ha fet més assistències aquesta temporada a segona A. La principal amenaça del Lugo, però, sí que estarà sobre la gespa de l'Anxo Carro. Es tracta de Joselu, un dels tres màxims realitzadors de la categoria amb tretze gols. També jugarà l'exgrana Jordi Calavera, un dels laterals drets més en forma de la lliga.

Sis baixes grana

El Nàstic té, però, més baixes que els gallecs: els internacionals africans Madinda i Djetei, els sancionats Uche i Delgado i els lesionats Xavi Molina i Cristian Lobato. A més, Manu Barreiro ha tingut molèsties durant tota la setmana, però ahir va viatjar amb l'equip i no és descartable que sigui titular. Merino està content amb el treball de l'equip i amb la imatge dels dos partits que ha dirigit –amb l'única taca de les expulsions–, de manera que tocarà poc un onze en què els reforços d'hivern continuaran tenint protagonisme. Merino espera del Nàsic esforç, solidaritat i consciència del que s'hi juguen ja que, tal com no s'ha cansat de repetir, han d'afrontar cada partit com una final.