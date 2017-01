La inèrcia s'ha d'aprofitar

Amb set victòries en els vuit últims partits i 25 punts sumats dels darrers 30 possibles, no hi ha cap dubte que el Girona està instal·lat en una dinàmica guanyadora que s'ha de mantenir costi el que costi. L'objectiu no és el líder –el Llevant està set punts per sobre–, sinó eixamplar la distància respecte als perseguidors, que al cap i a la fi són els competidors més directes. I si els de Machín sorprenen avui el Sevilla B, és possible que el Getafe (juga a la mateixa hora contra el Mirandés) i el Cadis (rep l'Almeria després que el Girona hagi acabat el seu partit) no digereixin bé la velocitat de creuer dels blanc-i-vermells. Passi el que passi, el Girona mantindrà la plaça d'ascens directe, però en funció dels resultats els matisos són bestials: un triomf gironí combinat amb ensopegades dels seus màxims rivals podria convertir el coixí actual de quatre punts en un matalàs (set punts), però si el negoci surt malament, el Getafe es podria acostar a només un punt. “No hem de mirar els rivals. El més important som nosaltres. Si en la segona volta fem els mateixos resultats que el Getafe o el Cadis, l'ascens és nostre”, va comentar el tècnic gironí.

El Sevilla B, únic filial de la divisió de plata, arriba a Montilivi instal·lat a la zona noble. No té res a veure amb aquell Sevilla B d'Armenteros, Perotti, De la Bella, Cabral i companyia que va acabar el curs 2008/09 (precisament el de l'estrena del Girona a segona A) amb només 19 punts dels 126 possibles. De fet, ara ja n'acumula 31, que són 12 més que fa nou temporades. Això sí, els sevillans són força més fibles al Sánchez Pizjuán (21 punts) que com a visitants (10). “No ens en podem refiar. Com diu l'anunci, són joves, però sobradament preparats. La joventut et garanteix energia i també una inconsciència que en molts partits pot ser bona”, va comentar Machín quan va analitzar el rival d'aquesta tarda a Montilivi: “Ells no tenen la pressió de la classificació. La repercussió de guanyar o perdre és la mateixa. I això els fa més perillosos.” El Sevilla B només ha guanyat dos partits a camp contrari, a Còrdova (0-1) i a Sòria (1-2). “És un equip perillós i valent, gens exempt de qualitat. Poden fitxar jugadors que per al Girona serien inviables. I només cal fer una ullada a la classificació”, conclou el tècnic, que exigeix als seus que surtin endollats des del minut 1.