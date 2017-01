El llistó no es toca

A Reus tothom té clar que la primera volta ha estat molt millor del que s'esperava, però, també, que encara no hi ha res fet. Els 30 punts, la novena posició i el fet de tenir la zona de fase d'ascens a tocar no han de fer oblidar que encara li queda, a l'equip roig-i-negre, molt de camí per recórrer per certificar la permanència. La setmana passada va aconseguir una victòria important després d'un petita mala ratxa de resultats, i contra un dels equips de la zona baixa, l'Almeria, que li va servir per reafirmar la seva identitat, la confiança i mantenir-se ben situat. Avui, un altre cop a casa i contra un altre dels equips en situació delicada, el Mallorca, té una oportunitat d'or per encadenar dues victòries, per deixar tocat un altre rival de baix, per fer-se respectar com a local i per carregar-se de més moral per afrontar la segona volta, que tothom, a Reus, coincideix a afirmar que serà “més complicada que la primera”. El Reus, més que una de les revelacions, ja és tota una realitat de la categoria, de manera que ja no disposa del factor sorpresa i tots els equips el coneixen i el temen.

Natxo González té les baixes de Chrisantus, Benito i Albístegui, però ja té a plena disposició Vítor i també pot disposar de Querol, superat del tot l'ensurt del partit contra l'Almeria, en què va rebre un fort cop al cap. El tècnic basc tocarà probablement poc l'equip respecte al que va derrotar l'Almeria, ja que en va quedar content. “Tot i la millora en el joc, hem de continuar treballant per millorar encara més, per generar encara més situacions de gol, entenent que no és fàcil, que ara ja comença el compte enrere i que els rivals cada cop ho posaran més difícil”, admet Natxo González, que considera que començar la segona volta amb victòria els donaria molt tranquil·litat i els ajudaria a mantenir la fiabilitat com a locals. L'entrenador del Reus no es refia gens del Mallorca, que no aconsegueix sortir de la zona perillosa: “Seria un error valorar al rival per la seva posició en la classificació. El Mallorca no està on ells voldrien, però sempre és un contrincant poderós i amb una gran trajectòria en la categoria.” L'equip balear té fins a vuit baixes, entre les quals els dos tarragonins, l'ex-roig-i-negre Joan Oriol i Edu Campabadal.