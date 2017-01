Doncel etziba el cop d'efecte en l'últim minut

El Lleida Esportiu va aconseguir la primera victòria a domicili de la temporada i es distancia de la zona de descens. Ho va aconseguir gràcies a la victòria contra l'Hospitalet en un partit ple d'errades que defineix la situació delicada –la del Lleida ja no tant– dels dos equips en la taula.

El partit va començar molt mogut i sense un dominador clar. El conjunt de la Terra Ferma s'hauria pogut avançar en el minut 5 després d'una recuperació de Casares, que va fallar un gol cantat. L'Hospi va recuperar sensacions, però no va ser fins al minut 30 de partit que va transformar la primera ocasió que va tenir. Higón va aprofitar un malentès entre la defensa visitant i el porter per posar la cama i avançar els seus. Tot i això, el gol no va asserenar l'Hospitalet, que va patir en defensa i que va facilitar la feina del Lleida a l'hora de capgirar el resultat del descans. Dani Mallo, debutant avui, va refusar una pilota dins l'àrea que Nierga, també debutant, va enviar al fons de la xarxa (37') i sis minuts després, Casares va capgirar el resultat amb un golàs executant una pèrdua de l'Hospitalet a la zona de creació.

En la segona meitat, l'entrada dels nous fitxatges, Fabiani i Edipo, va revolucionar el partit. En el minut 6, una cavalcada d'Higón i una rematada de Salinas va deixar l'empat en el marcador. A partir d'aquí, l'Hospi es va sentir dominador i semblava que el Lleida es conformava amb l'empat. De fet, el local Benja va tenir l'ocasió més clara, però Quintillà la va salvar sobre la línia de gol. I finalment, en l'última jugada, Carlos Doncel va establir el gol de la victòria amb un xut des de la frontal que va batre Mallo pel pal curt.