El fruit de la constància

La gran virtut del Reus, la que millor explica la seva bona trajectòria, és la constància, el fet de no perdre l'equilibri, de no descompondre's, malgrat les adversitats que se li presenten durant els partits. Ahir, en la visita del Mallorca, va viure una primera fase desafortunada, amb el penal fallat per Miramón (5') i el gol del visitant Lekic (17'), però va anar incrementant la intensitat ofensiva fins que, en l'últim tram, amb els dos equips amb deu futbolistes, va trobar la recompensa al major domini amb el gol de Máyor (76'). L'empat li permet mantenir a ratlla un rival de la zona baixa –el Mallorca va donar sensació d'equip competitiu, malgrat la classificació– i allargar les bones sensacions –tot i que no sempre es pot guanyar– del partit de l'anterior jornada, la victòria contra l'Almeria.

David Querol, sempre viu, es va adonar en el cinquè minut de joc que el central Héctor Yuste i el porter Cabrero no tenien clar com resoldre una acció aparentment inofensiva, amb la pilota entre els dos. El reusenc va aprofitar la indecisió per posar-s'hi pel mig, prendre'ls la pilota i rebre el penal de Yuste. Miramón, però, no va transformar el llançament, ja que Cabrero li va endevinar la intenció. Set dies enrere, Jorge Díaz ja havia fallat un penal. Després de l'errada, el Mallorca es va estirar i Lekic va tenir dos minuts d'inspiració. Primer, va fer una rematada acrobàtica que va topar amb el pal i, tot seguit, va aprofitar una pilota llarga per plantar-se davant Edgar Badia i superar-lo per baix. El panorama s'havia enfosquit per a un Reus que, a més, no s'acabava de trobar còmode davant un rival que el pressionava bé i li disputava la possessió de la pilota. Comprovat que combinar per dins, en curt, era complicat, els locals van buscar sorprendre la defensa visitant amb alguna passada llarga, buscant sobretot Querol –que poc abans del descans es va situar amb avantatge davant Cabrero però va xutar fluix–, i amb alguna centrada, especialment d'un actiu Campins pel carril dret. En un córner, Atienza va estar molt a prop del gol en una rematada de cap que va trobar la resposta del porter Cabrero.

El pas pels vestidors no va augmentar la fluïdesa ofensiva del Reus, que cada vegada dominava més, però li costava trobar solucions d'atac. I quan tenia bones ocasions, li faltava convicció i decisió en la rematada. A més, va veure com en un contraatac portat per Lago Júnior el Mallorca tornava a topar amb el pal, en un xut sec de Moutinho. El Reus va rebre un contratemps important amb l'expulsió de Jorge Díaz, que va protestar a l'àrbitre amb males paraules (65'), però de seguida la balança es va equilibrar perquè Saúl va veure la segona targeta groga (67'). Amb Vítor, ja recuperat de la segona lesió del curs, sobre el terreny de joc, el Reus va guanyar en criteri en la construcció, i amb Fran Carbia, frescor en atac. El tarragoní va rebre una escomesa al mig del camp i, quan semblava que l'àrbitre xiularia falta, la pilota va anar a parar, després d'uns rebots, a Máyor, que de seguida es va trobar davant Cabrero i el va batre amb un xut creuat. Fins al final, la iniciativa la va portar sempre el Reus, que va tenir el segon a tocar en una centrada de David Haro que Fran Carbia, tot sol, va rematar de cap massa centrat.