Jose Solivelles toca el dos

El Sabadell tindrà un entrenador nou d'aquí al final de temporada. Jose Solivelles va dir prou i ahir va presentar la seva dimissió. Les últimes setmanes no han estat fàcils per al tècnic rubinenc, que ha tingut una sèrie de desavinences amb el director esportiu, Toni Hernández. El darrer episodi el va viure diumenge passat al camp de l'Hèrcules, quan li van impedir que viatgés amb alguns efectius que tenia disponibles –Yeray i Jordan Gaspar–, un fet que no va estar-se de denunciar: “Ha estat una imposició, jo sóc un treballador del club i he d'acatar ordres.” A aquest episodi, s'hi ha de sumar la destitució del preparador físic, Jordi Peris, un altre dels fets detonants. De fet, no dimiteix només Solivelles, també ho faran set membres del seu cos tècnic.

L'adeu de Solivelles, amb tot, fa palesa la situació d'inestabilitat institucional que hi ha al Sabadell. I és que arriba tres mesos després que Toni Hernández el ratifiqués i defensés la seva tasca al capdavant de l'equip. De fet, la idea del club era mantenir el tècnic més enllà d'aquesta temporada i s'havia començat a tractar la seva renovació. Ara, amb tot, el Sabadell haurà de buscar un entrenador nou en un context en què està tenint dificultats per reforçar la plantilla (ha donat cinc baixes, en pretén donar tres més i només ha fitxat dos jugadors). Un dels tècnics que hi ha a l'òrbita del club és Guillermo Fernández Romo, que havia estat tècnic de l'Olímpic de Xàtiva i ha estat cessat fa tot just un mes com a director esportiu del Múrcia.

Aquesta tarda, a les set, Jose Solivelles s'acomiadarà davant els mitjans. Mentrestant, l'entrenador interí de l'equip serà el tècnic del segon equip, Ignasi Senabre.