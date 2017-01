El punt de mira afinat

El protagonisme en el Girona de Rubén Alcaraz ha augmentat de la temporada passada a aquesta. El curs anterior el va acabar amb 23 partits i en l'actual ja n'ha jugat 16. I fa poques setmanes va ampliar el seu contracte fins al 2018. “Em sento feliç al club, i important i partícip en la trajectòria de l'equip”, va comentar l'exfutbolista de l'Hospitalet, que tampoc no amaga l'ambició que hi ha a dins el vestidor per lluitar per un objectiu que el Girona mai no ha assolit en els seus 87 anys d'història. De fet, ja ningú no parla dels famosos 50 punts de la permanència. Ni tan sols de la fase d'ascens. “Hem d'aprofitar el nostre moment de forma i mirar d'allargar tant com puguem la dinàmica. S'ha de lluitar per mantenir el segon lloc, costi el que costi”, va afegir.

Un gol cada 160 minuts

Rubén Alcaraz va arrencar el curs amb força fent dos gols en el temps afegit al Sánchez Pizjuán. Evidentment era impossible mantenir aquell nivell d'efectivitat –de fet, Machín no li va donar ni un sol minut en els cinc següents partits–, tot i que el barceloní també va marcar quan va reaparèixer al camp del Getafe i va arribar a tenir una mitjana d'un gol cada 60 minuts. Tot i que aquest percentatge ha anat pujant, Rubén Alcaraz és el dotzè jugador de segona A que triga menys a marcar. El millor és Aitor García (Cadis), que ha marcat els mateixos gols que Alcaraz, però els ha fet en només 469 minuts (el migcampista del Girona n'ha jugat 800). En el top 25 de jugadors amb millor percentatge de gols per minut hi ha dos futbolistes més del Girona (Longo en fa un cada 155 minuts i Sandaza, cada 188). “No em vull quedar aturat aquí. Sempre m'he considerat un migcampista amb arribada, encara que tingui també característiques de jugador de contenció”, assegura el barceloní. A banda dels gols contra el Sevilla Atlético i el Getafe, també ha marcat contra el Lugo i a Saragossa.

“Competència brutal”

Si els equips juguen tal com s'entrenen, els rivals del Girona també ho hauran de fer molt bé entre setmana. La sessió d'ahir al Top Ten va ser de gran intensitat. “Tothom està disponible i tothom es vol guanyar el lloc”, diu Alcaraz. A més, Machín és dels que no mira noms, sinó rendiment i esforç setmanal: “Aquí, si algú s'adorm, al seu lloc en sortirà un altre que ho farà millor. La competència és brutal.” Dels setze partits que ha jugat el migcampista barceloní, set han estat com a titular i els altres nou sortint de la banqueta. “Cada minut és benvingut. I més veient amb els futbolistes que t'estàs jugant el lloc.” Pere Pons, Granell, Eloi, Borja García, Portu i Rubén Alcaraz es jugaven a principi de temporada tres places. Ara, quan Machín opta per jugar amb un punta, de vegades són quatre. “Sí. I quan tothom treballa al 100%, els problemes són del mister, que és qui té la última decisió.”

“A Elx, a totes”