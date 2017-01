La cinquena per fer-ne via

Un altre cop sense cap més baixa que la de llarga durada de Richy i la del porter Bounou per la seva participació en la copa d'Àfrica, Pablo Machín havia de descartar cinc jugadors per completar la convocatòria. El tècnic va fer dos canvis respecte a la de la setmana passada contra el Sevilla Atlético. Àlex Granell, un cop supera la gastroenteritis, va entrar a la llista en detriment d'Eloi Amagat. La novetat més destacada va ser la presència de Kiko Olivas, que va tenir com a perjudicat Pablo Marí. Olivas, que ja feia setmanes que treballava amb normalitat amb el grup, no havia entrat en cap convocatòria des que es va lesionar al camp del Mallorca, el 18 de setembre. “És un jugador molt fiable, que ja va ser un dels millors defenses la temporada passada, i està en condicions de jugar”, va indicar Pablo Machín. A més d'Eloi i Marí, els descartats van ser Angeliño, Cámara i Felipe. El tècnic, com és habitual, no va donar pistes sobre quines intencions té a l'hora de confeccionar l'onze inicial. L'anterior va estar condicionat per l'estat del terreny de joc, tot i que el bon rendiment de Rubén Alcaraz li podria valer la continuïtat. Més difícil és que Machín mantingui l'esquema amb dos davanters de referència, i tot apunta que Fran Sandaza, que encadena quatre partits marcant, serà a la punta d'atac. Borja García té tots els números de tornar a l'onze inicial.