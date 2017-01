El moment de la confirmació

La victòria de l'última jornada a Lugo (2-3) va donar al Nàstic una bona dosi de moral i li va servir per demostrar que està viu. Es manté cuer, però la zona de salvació és a tres punts i hi ha la sensació que, amb el canvi d'entrenador i uns fitxatges d'hivern ràpidament integrats a l'equip, té marge de progressió. Però de moment no ha fet res i, si s'ha de confiar en la reacció, ho ha de confirmar ara que encara hi ha temps per a tot. I, sobretot, ara que afronta tres dels quatre propers partits al Nou Estadi. El primer, el d'aquesta tarda, la visita d'un Osca en regressió que només ha guanyat un dels últims vuits partits, que encadena dues derrotes i que s'apropa a baix.

“Ho tenim bastant a prop, és una final més, un partit superimportant”, va afirmar ahir Juan Merino, el qual, per demostrar la transcendència del duel, i perquè els seus jugadors la tinguin clara, els té concentrats des d'ahir a la nit. La convocatòria és de dinou futbolistes, ja que Stéphane Emana, autor de dos gols a Lugo, és dubte per un cop. Merino recupera els sancionats Uche i Delgado, el lesionat Molina i, malgrat que ja disposa de Madinda, no l'ha convocat perquè tot just ahir es va entrenar per primer cop amb l'equip des que va tornar de la copa d'Àfrica. Jean Luc, per decisió tècnica, tampoc figura entre els dinou, igual que el lesionat Lobato, el sancionat Tejera i l'internacional camerunès Djetei. Malgrat que el porter titular és ara Reina, Merino va elogiar el treball i la projecció de Dimitrievski –va recomanar la seva renovació– i va afirmar que, en la situació delicada de l'equip, dona valor a l'experiència. El tècnic andalús està content amb la plantilla i només faria un fitxatge si trobessin un carriler per fer la competència a Valentín.