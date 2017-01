El coixí gairebé no es desinfla

Els punts que el Girona va perdre a les acaballes del partit a Elx han tingut uns danys col·laterals menors del que podrien haver estat, però ni el Cadis ni el Getafe van aprofitar l'ensopegada dels de Machín. Els andalusos encara van esgarrapar un punt del camp del Mallorca (0-0), però els madrilenys van caure a Sòria (2-0) i ja enllacen tres partits sense guanyar (2 punts de 9).

Fins i tot el Llevant va perdre en una jornada en què cap dels quatre primers classificats –tots jugaven a fora– va ser capaç d'assegurar els tres punts. I el gran beneficiat de la jornada va ser el Valladolid, que després de remuntar un 0-1 contra el Rayo Vallecano s'ha situat cinquè abans de visitar diumenge Montilivi (20 h).

Precisament, el Girona tindrà en els partits al seu estadi –on es manté invicte– la clau de l'ascens. Per Montilivi encara hi han de passar nou rivals, però tres són els seus més immediats perseguidors. A banda del Valladolid, també hi han de desfilar el Getafe (el 5 de març) i el Cadis (el 19 de març). Tres partits en què hi haurà en joc punts de màxima transcendència i també el goal average. En la primera volta, el Girona va perdre a Valladolid (2-1), va guanyar a Getafe (0-2) i va empatar a Cadis (0-0).

El cinquè zero

El Girona tampoc no va perdre la condició de màxim realitzador de segona A. L'equip continua destacat al capdavant, amb 37 gols, i el segon equip que n'ha fet més és l'Elx, amb 32. Al Martínez Valero, precisament, l'equip va trencar una sèrie d'onze partits seguits marcant i va ser la cinquena vegada aquest curs que no ha vist porteria. Les altres quatre van ser a Montilivi contra l'Oviedo (0-0) i als camps del Mallorca (1-0), el Cadis (0-0) i el Rayo (1-0). El Girona també està abonat que les poques derrotes que pateix siguin per la mínima diferència. Els últims disset partits que ha perdut (dotze de la temporada passada, els dos de la fase d'ascens inclosos, i cinc d'aquesta) han estat per un sol gol de diferència. De fet, els de Machín no perden per més d'un gol des de l'1-4 contra el Saragossa del play-off d'ascens a primera de la temporada 2014/15, el mes de juny. En lliga regular, la referència encara és més llunyana: un 2-0 al camp de Las Palmas el 12 d'abril del 2015.

Bounou, ja disponible