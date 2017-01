El Sabadell se salva de l'agonia amb un triomf patit

En la lluita per la permanència –l'única vigent per als arlequinats–, el Sabadell es troba com un peix dins l'aigua. Els vallesans han estat tota la temporada demostrant que no saben ser un equip gran, que proposi i domini. Ahir van cedir tot el control del joc al Vila-real B, que si no va endur-se un botí, encara que fos mínim, va ser per una manca d'encert exagerada. Peláez va marcar un gol en el primer temps, l'equip es va passar tota la segona part defensant-se i, resant molt i molt, el Sabadell es va emportar els punts.

La victòria dels arlequinats es va forjar en un primer temps en què va funcionar la qualitat dels homes de tres quarts. Les combinacions entre Gai i Peláez feien anar de corcoll la defensa del Vila-real, que va estar molt passiva a l'hora de recuperar pilotes. Amb molt poques ocasions en el primer acte, van ser els arlequinats qui es van sortir amb la seva amb una jugada iniciada per Gai i rematada per Peláez al segon pal.

El segon temps va ser un atac i gol del Vila-real. El tram inicial va ser el més dur per als locals, que van rebre quatre ocasions –un xut al pal de Mario inclòs– en els primers quinze minuts. El Sabadell va renunciar del tot a l'atac per amarrar la victòria des de darrere i, ajudat pel mal estat del terreny de joc, va anar creixent en defensa. Tot i així, a dos minuts del final, encara va rebre una altra pilota a la fusta.