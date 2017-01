Un nen amb sabates noves

L'estrena del nou estadi de Badalona va ser tot un èxit. Més de 4.000 espectadors van omplir les grades de la nova instal·lació i el CF Badalona va aconseguir una victòria molt important: dels cinc primers classificats, el de Manolo González va ser l'únic equip que va aconseguir la victòria en la jornada del cap de setmana. Res millor per subratllar l'ambient d'eufòria que es va viure diumenge a la tercera ciutat de Catalunya.

Un dels grans reptes que afronta el Badalona des d'ara i fins al final de la lliga és aprofitar el seu nou estadi per mantenir la bona classificació. Els escapulats són el quart millor equip a casa de la categoria, després d'haver sumat vint punts a la Travessera de Montigalà, un camp de dimensions molt més reduïdes que l'actual (105x68). “Ha estat un partit molt complicat per ser el primer, perquè és un terreny de joc molt diferent d'on estem habituats a jugar”, deia Manolo González després del triomf contra l'Espanyol B (1-0).

El partit del Badalona va estar a l'altura d'un esdeveniment que, si a la graderia va provocar un ple total, a la llotja va aplegar molts polítics locals i diverses personalitats. “Després de sentir-ne parlar durant tants anys, poder estrenar l'estadi amb victòria... No es pot demanar més”, va admetre el capità, Fran Grima.

El Badalona, tercer classificat, és a cinc punts del líder i a sis del sisè classificat. Arribats a aquest punt, la plantilla ja no se n'amaga. “Ara ens espera un febrer molt dur, amb les diferents copes i amb diversos lesionats, però l'objectiu és arribar tan lluny com sigui possible en les dues competicions de copa [Catalunya i Federació] i acabar la temporada en posicions de promoció d'ascens”, reconeix Grima.