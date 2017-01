L'efecte dominó, a última hora

Com un bon nombre de clubs, el Girona arriba a l'últim dia del mercat d'hivern amb feina per fer. El club confiava haver desencallat una de les operacions que fa dies que treballa i, tot i que la va arribar a tenir molt madura ahir, no la va poder acabar de concretar. La gestió afecta una sola demarcació, el carril esquerre, però té múltiples afectats i condicionants. Angeliño Tasende, que havia estat presentat fa poc més d'un mes conjuntament amb Pablo Maffeo, va digerir malament des de ben aviat la falta d'oportunitats, i el club va entendre que, si el jugador no es trobava còmode amb el seu paper, era convenient buscar-li una alternativa. De seguida va aparèixer la possibilitat d'entendre's amb Johan Mojica, una altra vella aspiració, però feia falta lligar totes les voluntats. La del colombià hi era (hi és) tota, però l'acord entre el jugador i el Rayo Vallecano es va complicar.

Mojica té contracte amb el conjunt madrileny fins al 2018, i un dels condicionants de les negociacions era trobar la fórmula per a la sortida, amb una cessió i una rescissió com a contraprestació com a possibilitats. Mojica confiava que els seus representants s'entenguessin ahir mateix amb el Rayo, però l'entesa es va demorar. El colombià destaca per la seva condició física i, teòricament, s'hauria d'adaptar molt bé a l'exigència i a les característiques del carril de Pablo Machín. Al Rayo, en canvi, Rubén Baraja l'havia fet desaparèixer de les alineacions. Va jugar cinc partits amb José Ramón Sandoval, destituït després de la tretzena jornada, i Baraja només el va fer jugar en la seva estrena, el 13 de novembre al camp del Lugo. Mojica va tornar a l'estiu a Vallecas després de dues bones temporades a segona A amb el Valladolid, amb el qual va acumular 66 partits.

Si l'operació es desencalla, Angeliño Tasende haurà tingut un pas efímer i frustrat per Montilivi, on va arribar amb ganes d'agafar minuts i ritme de competició després d'haver estat mig any a les ordres de Pep Guardiola al Manchester City. El gallec no ha entrat en cap de les quatre convocatòries que ha fet Pablo Machín durant el gener. En canvi, Pablo Maffeo, que va arribar també fa un mes però que ja tenia passat a Montilivi, ha estat citat sempre per Machín i ha jugat de titular dos dels quatre partits.

I el davanter?