Amb Mojica però sense davanter

L'últim dia del mercat d'hivern va servir per acabar de desencallar l'operació múltiple al carril esquerre del Girona, amb la marxa d'Angeliño Tasende i l'arribada de Johan Mojica, però també per constatar que Pablo Machín no tindrà cap més davanter per competir amb Sandaza, Longo i Cristian Herrera. El club havia expressat sempre –des que en l'anterior finestra del mercat ja es va quedar sense un últim retoc al davant– la voluntat de fer arribar un punta amb característiques diferents, però tampoc estava disposat a fitxar per fitxar. I com que no ha pogut convèncer els objectius prioritaris, fonamentalment el retorn de Rubén Sobrino, per més que hi hagi insistit –“ho hem intentat fins on no us podeu imaginar”, deia Quique Cárcel–, el club ha decidit quedar-se quiet. “Estem molt contents amb el col·lectiu que tenim. Els jugadors estan oferint un rendiment molt interessant i es mereixen un respecte brutal”, va assenyalar el director esportiu.

Una bona solució

El moviment d'última hora al carril esquerre té l'origen en el fet que Angeliño Tasende, que va arribar fa poc més d'un mes del Manchester City conjuntament amb Pablo Maffeo, no s'esperava tenir el paper residual (cap convocatòria) que estava tenint. “Angeliño és un jugador espectacular que farà coses molt interessants. Però és jove, en formació, i va entrar en una dinàmica molt positiva i amb jugadors que estaven jugant molt bé i mereixien continuïtat”, va exposar Quique Cárcel. “Amb el City hi ha molt bona relació, i amb ell, també, i entre tots s'ha decidit que es busqués un lloc on pogués tenir una participació més segura”, va seguir el director esportiu. I la destinació, curiosament, és el Mallorca, el club al qual va anar a parar fa un mes l'altre carriler esquerrà que va sortir de Montilivi, Saúl García. De fet, Angeliño serà competència directa per a Saúl –titular al lateral–, tot i que el gallec pot jugar més endavant. Coneguda la voluntat d'Angeliño de marxar, el Girona ha trobat una molt bona solució en Johan Mojica, que té un perfil que s'adiu molt a les característiques que necessiten els jugadors que ocupen els carrils de Pablo Machín. “Sé de les intencions d'altres equips per fitxar-lo i ell no s'ha mogut de la idea de venir aquí. Això demostra el perfil de jugador amb fam que arriba a un club que vol aspirar al màxim”, va explicar el director esportiu, convençut del potencial del colombià: “Té unes condicions físiques indubtables i ens pot ajudar molt amb el nostre perfil de joc. Si definim bé el que és un carril, té tots els arguments per demostrar el seu creixement futbolístic. És el que buscàvem per aportar velocitat a l'equip”, va argumentar Cárcel, que fins i tot va citar Mojica a l'hora de parlar de la falta del davanter esperat en el mercat: “L'aportació de Johan pot ser important per la seva velocitat. Pot fer coses en atac.”

La cessió i prou

Amb contracte fins al 2018, el Rayo Vallecano ha tancat unes negociacions llargues i dures per a la cessió del colombià sense concedir al Girona cap opció de compra un cop acabat el préstec, el 30 de juny. “Surt per un tema més esportiu per part de l'entrenador [no juga des del primer partit amb Rubén Baraja], però el club creu en ell. És lògic i normal. Hem d'esperar que tots complim els objectius que busquem, i després ja es veurà”, va dir el director esportiu del Girona. Els madrilenys també han inclòs la clàusula de la por i impediran que Mojica jugui el duel entre els dos conjunts a Montilivi. No passarà el mateix amb Angeliño, que sí que podrà jugar el Girona-Mallorca, com també Saúl.

“Estic molt motivat”