El Barça B també s'anima

Al final s'ha animat. Tot i que el Barça B és líder i l'equip i rutlla a la perfecció, el club blaugrana va aprofitar ahir l'últim dia de mercat per tancar un parell de reforços. L'un és el central uruguaià Santiago Bueno (20 anys), que és una incorporació de futur, ja que signa fins al 2019 amb opció a tres temporades més. L'altre, Ezekiel Bassey (20 anys), és una aposta més arriscada: arriba cedit fins a final de curs, però si rendeix, el Barça s'ha reservat la possibilitat de fitxar-lo i fer-li un contracte de dues temporades.

Pel traspàs de Bueno, que està disputant el campionat sud-americà sub-20 i s'incorporarà amb fitxa del juvenil un cop s'acabi el torneig, el club blaugrana pagarà un milió d'euros a Peñarol segons revela el rotatiu uruguaià El País. El club de Montevideo, que es reserva un 20% dels drets del jugador, també ha negociat una sèrie de variables que, depenent de l'evolució del futbolista dins de l'equip, pot arribar als 5 milions d'euros. D'altra banda, l'extrem Ezekiel Bassey, internacional amb les categories inferiors nigerianes, arriba en condició de cedit per l'Enyimba Aba.

L'altre conjunt català que està lluitant per l'ascens a segona A també ha esperat l'últim dia de mercat per incorporar jugadors. Arriben dos migcampistes de perfil ofensiu: Carlos Indiano (28 anys), que prové del Lleida, on havia tingut actuacions destacades, i Carlos Calvo (31 anys), cedit pel Cadis, on gairebé no ha tingut protagonisme.

Cinc equips catalans més van aprofitar les últimes hores de mercat per apuntalar els seus equips. El Lleida, per exemple, va signar l'extrem del Llorca Javi López (28 anys), que és el tercer futbolista que arriba procedent del club murcià després d'Albisua i Mikel Fernández. També prové del Llorca, en aquest cas en condició de cedit, el nou mig centre de l'Hospitalet, Samu Martínez (22 anys). El club riberenc, això sí, veu com en el darrer dia de mercat Carlos López se'n va al Dépor B.

El Llagostera, per la seva banda, va incorporar el porter Jon Ander (21 anys), que arriba cedit per l'Eibar, i va donar la baixa a Robert Simón, que jugarà al Sant Andreu. També ha deixat sense dorsal del primer equip a Nico Ratti. D'altra banda, el Sabadell va tancar el fitxatge del lateral dret Paris Adot (26 anys), que prové del Múrcia, club en què l'actual entrenador arlequinat era fins fa un mes secretari tècnic. El Prat també es va moure: va fitxar l'atacant de l'Atlético Sanluqueño Paolo Etamané (26 anys) i va donar la baixa a Ernest Forgas, que ha anat al Peralada. Tot i que el mercat va tancar ahir, els clubs encara poden incorporar jugadors amb fitxa professional lliures.