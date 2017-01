Tres retocs d'última hora

El mercat d'hivern a segona B va finalitzar ahir a les sis de la tarda. Pel que fa al Llagostera, l'únic representant gironí en la categoria, va acabar de retocar la plantilla que ha de finalitzar la temporada amb tres moviments d'última hora. Després dels últims fitxatges, el club llagosterenc necessitava alliberar dues fitxes de jugadors majors de 23 anys, que finalment van ser les de Robert Simón i Nico Ratti. El Llagostera feia dies que tenia la decisió presa, però no va ser fins ahir que va rescindir el contracte de l'extrem, que jugarà la resta del curs al Sant Andreu (3a divisió), i va treure el dorsal del primer equip al porter.

Un altre jugador que podria deixar l'equip és Pol Calvet (només 91 minuts en quatre partits de lliga), que té la intenció d'anar a estudiar als Estats Units.

Amb la marxa de Ratti, el Llagostera havia de reforçar la posició de porter amb un futbolista sub-23, i finalment l'escollit va ser Jon Ander Felipe González, de 21 anys i nascut a Getxo, que arriba cedit per l'Eibar fins a final de curs. Ander ha jugat la primera part del campionat amb la UD Logroñés (2a B), però sense tenir gairebé participació (221 minuts en tres partits, sempre a l'ombra de Miguel Martínez), i ara arriba a l'equip dirigit per Oriol Alsina per competir amb l'intocable José Moragón (fins ara ha jugat tots els minuts de lliga) i també amb Pol Busquets, porter del filial de primera catalana. Ander, amb deu partits d'experiència a segona A el curs passat amb el Bilbao B, ja podria anar convocat el dissabte en el duel al camp del Vila-real B (a les 17 h).