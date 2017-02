Els escollits per al gran repte

“Ens queden al davant uns mesos apassionants. Hi ha un bon vestidor i hem de creure en aquests jugadors que ens estan fent somiar.” La reflexió la va fer Quique Cárcel després d'haver donat per tancada la plantilla quan quedaven encara unes horetes perquè s'abaixés la persiana del mercat d'hivern. No va arribar el davanter desitjat –com a l'agost, l'àrea esportiva es va estimar més no concretar una segona o tercera opció després d'haver fallat la primera: Rubén Sobrino, que s'ha quedat a l'Alavés– i el Girona va donar per enllestida una plantilla de 24 futbolistes (dos porters, sis centrals, cinc carrilers, set migcampistes i quatre davanters) amb la qual haurà d'arribar fins al final. El club podria incorporar un jugador que estigués a l'atur des d'abans de l'1 de febrer perquè té encara una fitxa lliure –el dorsal 18 encara s'ha d'assignar–, però sembla que no serà el cas.

Màxima competitivitat

Pablo Machín va dirigir ahir un intens entrenament al Top Ten de Tordera, on ja hi havia la nova adquisició, Johan Mojica, que va tenir una sessió especialment dura perquè els carrilers van tenir feina extra. També es va reintegrar ja definitivament al grup el porter Yassine Bounou després d'haver disputat la copa d'Àfrica amb la selecció del Marroc. L'únic que va faltar a la cita és l'únic lesionat que hi ha a la plantilla, el central Richy, que es continua recuperant a Montilivi i que encara en té per a unes quantes setmanes o potser algun mes per tornar.

Aday i Coris