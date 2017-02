“Mai tancaré la porta al Girona”

S'acaba de perdre els seus dos primers partits de lliga des de la temporada 2013/14 per culpa d'una tendinopatia al tendó rotular, però ja està a punt. Una altra cosa és que recuperi de seguida la titularitat, perquè la setmana passada encara no era ni a la banqueta i Pau Torres va oferir un bon nivell contra el Rayo. “Estic bé. Tinc el mateix que ja tenia l'any passat, però fa unes setmanes el dolor es va fer insuportable. Estic millor, preparat per jugar”, explica Isaac Becerra. Jugui o no, el colomenc té marcada al calendari des de l'estiu la jornada 24, la del seu retorn a Montilivi. “És molt especial. El partit més especial de tota la temporada. I ho serà totes les vegades que vingui a Montilivi. Diumenge torno a casa meva, on més estimat m'he sentit per l'afició.”

Isaac Becerra va arribar a Girona després de veure per internet que el club buscava porter i en va sortir després de protagonitzar-hi un creixement espectacular fins a convertir-se en un dels millors de la categoria. Des que Rubi li va donar l'alternativa en el moment decisiu de la temporada 2012/13, la seva primera a Girona, va ser intocable i només es va perdre un partit i mig –per culpa d'un cop al cap– fins que va marxar. “El Girona és el club que més m'ha marcat i el meu pas per aquí ha estat determinant en la meva carrera. Van ser quatre temporades, sobretot les últimes, irrepetibles”, explica el porter del Valladolid, que hauria tingut la possibilitat de continuar al club blanc-i-vermell –l'àrea esportiva va insistir durant mesos per intentar renovar-li el contracte, sense èxit– però va preferir tancar una etapa. Per sempre? “Quan vaig marxar no ho vaig fer per sempre, sinó que va ser un “fins aviat”. Mai he tancat ni tancaré la porta al Girona.”

Un Girona de primera

Isaac Becerra, que al juny farà 29 anys, va deixar el Girona amb l'espina clavada per no haver pogut celebrar l'ascens a primera. Òbviament, ell aspira a arribar-hi, i desitja també que el club gironí acabi tenint el premi majúscul que fa temps que busca. “Ara signaria guanyar nosaltres diumenge i que després el Girona guanyés tots els partits i que se'n vagin directes a primera divisió. Que després de tantes pilotes al pal, ja toca que n'entri alguna.” Ambiciós com sempre, l'exporter de l'Espanyol no descarta ni tan sols que l'equip que més l'ha marcat i el que defensa ara acabin traient el gran favorit, el Llevant, de la zona d'ascens directe: “No ho veig impossible. Això és molt llarg. El Llevant està lluny, però també ho estava fa dos anys Las Palmas i no va pujar directament.” Tot i haver decidit marxar, Becerra tenia molt clar que el Girona no lluitava a la part alta per casualitat i que el projecte era seriós i sòlid. “No m'està sorprenent en absolut la temporada del Girona. Tots sabem el potencial d'aquest equip i on podia i on pot arribar. Tots sabíem el que es coïa i el que es courà. És la recompensa a la feina feta; l'equip i el club n'estan recollint els fruits.” I l'estabilitat s'ha estès al terreny de joc, amb un patró encapçalat per Pablo Machín que funciona fa anys. “Tots sabem com és Machín i com són de rocosos els seus equips. Vol tothom al límit des del minut 1. A més, no cal dir que el Girona té un gran bloc amb molt bones individualitats. I tothom sap el que ha de fer. Tots els jugadors s'entreguen més del cent per cent, tots treballen buscant el bé col·lectiu”, destaca Becerra.

Més exigència