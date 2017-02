“Desesperar-se no és la solució, perquè persistir dona fruits”

Iago Bouzón (Redondela, Pontevedra, 16/06/1983) ha recuperat tot el protagonisme amb l'arribada de Juan Merino a la banqueta, amb el qual el Nàstic no ha perdut cap partit de lliga (tres empats i una victòria). El central ha jugat aquests quatre duels i ara afronta la segona volta amb una consigna clara: contribuir amb la seva experiència a aconseguir que l'equip abandoni la cua. Una fita difícil però assumible, ja que la permanència és a 3 punts.

Quin estat anímic hi ha al vestidor?

Dins la situació en què ens trobem, i sent conscients de com estan les coses, anímicament estem bé, ja que fa quatre partits que no perdem. Ara bé, sabem que toca sumar els punts de tres en tres; en aquest sentit ens exigim el màxim.

L'últim partit va ser gris i desil·lusionant, però no van encaixar cap gol després de sis partits d'encaixar-ne. Quina lectura en fan?

No va ser un partit vistós. El rival va canviar la seva forma de jugar perquè el joc fos lleig i ho va fer bé. En situacions així, les coses es poden valorar de maneres molt diferents. Es pot ser negatiu i veure que l'equip no va crear ocasions o ser positiu i veure que vam deixar la porteria zero.

En situacions límit, s'ha de créixer des de la solidesa, o hi intervenen més factors?

És complex, perquè al final no és una sola cosa la que has de fer bé. Has de buscar equilibri entre atac i defensa, Això sí, quan tens un objectiu, sigui el que sigui, és importantíssim no encaixar gols, perquè això et dona la possibilitat de lluitar pels tres punts fins a l'últim minut.

Juan Merino ha apostat per jugar amb tres centrals i dos carrilers en els últims dos partits. És aquesta la fórmula?

L'equip pot jugar amb aquest sistema o el que havia utilitzat anteriorment (4-2-3-1), ja que tenim futbolistes que es poden adaptar als dos esquemes. El que volem és ser sòlids i arribar a dalt, independentment del dibuix tàctic. Ara el mister veu que amb aquest sistema pot treure el millor de nosaltres mateixos i ens està bé.

Diumenge visiten el Llevant, líder i invicte a casa. Com han d'afrontar el partit?

Doncs com la resta, perquè no deixen de ser tres punts més. És clar que el Llevant és el líder perquè està fent les coses molt bé, però en el moment en què estem, més que centrar-nos en el rival hem de centrar-nos en nosaltres mateixos, perquè quan ho fem competim bé i competim contra qualsevol. En la primera volta ja vam empatar-hi.

Després tenen dos partits seguits a casa, contra l'Alcorcón i el Numància. Creu que poden determinar el futur de l'equip?

Seran molt importants, perquè jugar amb el suport de l'afició ens dona un plus. Ara que tindrem la possibilitat d'encadenar dues jornades a casa, intentarem aprofitar l'oportunitat per reaccionar i fer aquell canvi que ens permeti anar cap amunt.

Des que els entrena Juan Merino que no perden. Què ha canviat amb la seva arribada?

És complicat analitzar això, perquè els dos tècnics són diferents i cadascú té els seus mètodes, que no són millors ni pitjors. El Juan ha aconseguit aturar la ratxa de derrotes. No hem pogut guanyar tots els partits, però almenys no hem perdut. El mister coneix bé la categoria, sap que la solidesa i el fet de no perdre és important com a punt de partida per créixer i és el que està inculcant a l'equip.

Gairebé des de l'inici estan encallats a la cua. Com es viu el dia a dia, en una situació així?

És difícil, perquè els jugadors no deixem de ser persones i estem vivint una situació complicada. El que m'agrada de l'equip és que, tot i estar des de molt aviat a sota, no abaixa els braços i té fe. A més a més, hi ha qualitat per sortir de sota. La nostra situació és diferent de la d'altres equips que es posin ara a sota. Nosaltres ja sabem el que és estar-hi i a ells se'ls pot fer molt dura la situació.

La situació és l'antagònica a la de fa un any. Tanta diferència hi ha entre les dues plantilles?

No. La plantilla d'enguany també és molt bona, però les circumstàncies han fet que les coses no hagin sortit com esperàvem. Hi ha jugadors que a la llarga oferiran un gran rendiment.

Per fortuna, la lliga està molt igualada. Si encadenen dues victòries, surten de la cua...

Sí, les diferències són mínimes i això fa que hi hagi possibilitats de sortir de sota. Al final, en una lliga tan llarga, el tema mental és molt important. Estar forts, tranquils i saber manejar situacions marca la diferència. Ho hem de fer de la millor manera possible.

Vostè té experiència i ha viscut situacions delicades en altres equips. N'ha extret alguna lliçó que es pugui aplicar al vestidor?

Sí, de tot se n'aprèn i, al final, el que intentes fer veure als companys és que s'ha de tenir fe. Desesperar-se no és mai la solució, cal creure-hi i i persistir, que això dona fruits. El que importa és que en l'última jornada estiguem fora del descens. Com més aviat sortim i com més amunt estiguem, millor, però l'objectiu final no deixa de ser acabar la temporada en posicions de permanència.