Apostant pels valors

El futbol català ahir va ensenyar múscul. Setanta-dos clubs de futbol, al costat de la Federació Catalana de Futbol, de la secretaria general de l'Esport, de les diputacions i del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, van presentar el programa +KESPORT. Aquest projecte, iniciat la tardor passada, té com a objectiu millorar la societat a través del futbol ensenyant valors de la vida traslladats a l'esport. Es tracta d'un programa que dona suport pedagògic a entrenadors d'equips amb nens de sis a dotze anys, complementant els seus entrenaments, i en què es treballen habilitats útils per al dia a dia mitjançant uns coachs.

En la presentació hi van ser presents representants dels 72 clubs –tots ells de marcada funció social– procedents de tot el territori, juntament amb els padrins del projecte (els exjugadors Julio Alberto, Sergio González i Julio Salinas; els seleccionadors Natàlia Arroyo i Santi Gea, i el jugador del Barça Paco Sedano). A més de diversos directius de la FCF i molts representants del govern català, entre ells el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. “El que apreneu aquí té a veure amb l'esforç, amb el respecte pels altres, amb la integració, amb la gestió de l'èxit i el fracàs al llarg de la vostra vida. Per tant, tot el que aprengueu aquí us serà d'utilitat més enllà de l'esport”, va dir Carles Puigdemont als nens que van representar els 72 clubs pioners en aquest projecte. “Si volem un país de primera necessitem uns ciutadans de primera, amb els seus drets i la seva plena llibertat, i això ho aconseguirem també gràcies al futbol”, hi va afegir.

Agraïment mutu