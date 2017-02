Encara pot arribar un reforç

El mercat d'hivern va tenir un desenllaç accidentat a can Nàstic. El club va veure com una operació que tenia del tot tancada amb el Saragossa, la cessió del carriler dret Isaac Carcelén, es trencava a darrera hora perquè el jugador no va acceptar la proposta. Aquesta incorporació es va frustrar, però això no significa que la direcció esportiva encapçalada per Emilio Viqueira doni per tancada la plantilla. Tot i que el mercat va clausurar-se el dia 31, el Nàstic encara podria incorporar algun futbolista professional lliure de fitxa, i aquesta és l'operació que s'està sospesant ara per ara. Així ho va confirmar ahir el tècnic, Juan Merino, que veuria amb bons ulls l'operació: “El club continua mirant jugadors lliures, ja que si a Gerard Valentín li passés una cosa i volguéssim continuar jugant amb el sistema de tres centrals i dos carrilers, tindríem un problema.” El mateix entrenador explica dues solucions no naturals si no arriba aquest reforç: “Podem jugar amb una línia de quatre al darrere i Suzuki al lateral dret, ja que és un jugador d'un perfil més defensiu, o podria posar de carriler un jugador de perfil més ofensiu, com Cristian Lobato o Jean Luc.”

Mentrestant, en tot cas, Merino es mostra satisfet amb la plantilla que té. “Estic molt content, s'ha generat competència a tots els llocs i confio assolir l'objectiu”, va dir el preparador andalús en la prèvia del Llevant-Nàstic, tot remarcant que ara cal que l'equip llueixi tot el seu potencial: “La plantilla que tenim és la millor que podem tenir, però ara ho hem de demostrar.”