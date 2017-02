“El nivell és molt alt”

Quique Cárcel explicava que el Girona no havia reforçat la davantera en el mercat d'hivern perquè no havia pogut convèncer l'objectiu prioritari [Rubén Sobrino] i perquè no volia fitxar per fitxar. Pablo Machín no només va subscriure les paraules del director esportiu, sinó que s'hi va posar per davant. “Sempre havíem dit que volíem una incorporació a dalt, d'un jugador que fos diferent al que tenim i millor. Aquest futbolista no el vam trobar a l'estiu i no l'hem trobat ara. Això vol dir que tenim molt nivell a la plantilla”, va apuntar l'entrenador, que es va referir a la insistència per Rubén Sobrino sense citar-lo: “Jo només em plantejava una opció. O potser dues. Si no veig convençuda aquesta primera opció, i el que l'he de convèncer sóc jo, m'interessa cada cop menys.”

El tècnic de Gómara va insistir a assumir la responsabilitat de no demanar cap més fitxatge al davant, i això que no van parar de rebre propostes. “Ens han ofert un munt de jugadors, de molta qualitat i que desitjaven venir. Al final som nosaltres, o jo personalment, els que hem decidit que em quedaré amb els que tinc.” Tot i que sempre havia defensat la idoneïtat d'un altre fitxatge per afrontar una segona volta per la qual la majoria de rivals s'han reforçat, l'entrenador del Girona es va mostrar satisfet per com ha quedat l'equip amb els 24 jugadors que lluitaran per assolir l'anhelat ascens a primera divisió: “Tinc una bona plantilla. I en l'aspecte ofensiu, m'han demostrat que són els màxims golejadors de la categoria, amb l'aportació no només dels davanters. Tothom pot ajudar. I aquests jugadors es mereixen la confiança que ells m'han donat. Per això no hem volgut fer cap incorporació més.”

“Igual de contents”